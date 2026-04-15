Cómo transformar el sonido de tu televisor gracias al puerto HDMI y a un pequeño dispositivo de JBL

jbl barra de sonido Conocé este dispositivo de JBL que transformará el sonido de tu televisor.

La calidad del sonido de este artefacto está impulsada por una tecnología capaz de crear una atmósfera envolvente de gran amplitud desde una sola barra. La integración de estándares de audio espacial como Dolby Atmos y DTS:X, sumada a los innovadores altavoces traseros desmontables, permite una flexibilidad total.

Más allá de la potencia bruta, JBL introduce tecnologías inteligentes como SmartDetail y AI Sound Boost. Mientras la primera revela matices casi imperceptibles, como el crujido de la madera o pasos sigilosos, la segunda optimiza dinámicamente el rendimiento del sistema para entregar graves profundos sin rastro de distorsión incluso a volúmenes altos.

jbl barra de sonido televisor Conectá la barra de sonido a través del puerto HDMI del televisor y convertí tu living en una sala de cine.

Asimismo, el sistema PureVoice 2.0 garantiza que los diálogos mantengan una claridad cristalina, evitando que las voces queden sepultadas bajo los efectos de sonido.

Además, esta barra de sonido que podrás conectar al televisor a través del puerto HDMI está equipada con un subwoofer de 8 pulgadas y seis controladores ascendentes, esta unidad genera un campo sonoro tridimensional genuino. Su versatilidad es tal que sus altavoces desmontables funcionan también de forma independiente vía Bluetooth en otras estancias de la casa.