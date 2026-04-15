Cómo transformar el sonido de tu televisor gracias al puerto HDMI y a un pequeño dispositivo de JBL

Aunque no lo creas posible, simplemente con la ayuda de tu puerto HDMI y un artefacto de JBL podrás transformar el sonido de tu televisor. Esta sencilla instalación te hará creer que estás en la sala del cine disfrutando de una película cuando en realidad estas en el sillón del living frente tu Smart TV.
Conectá este dispositivo de JBL a tu puerto HDMI y transformá el sonido de tu televisor
La barra de sonido JBL Bar 1300MK2 es el dispositivo perfecto para mejorar considerablemente el sonido de tu televisor, transformando así la experiencia al ver contenido en streaming. Conectándolo en el puerto HDMI del Smart TV notarás al instante el cambio drástico en el audio.
Esta nueva barra de sonido de JBL se destaca por ofrecer un audio inmersivo y detallado que se adapta a cualquier configuración del televisor, por lo que podremos sacarle jugo viendo una película o serie, o bien jugando con nuestra Play Station o Xbox.
La calidad del sonido de este artefacto está impulsada por una tecnología capaz de crear una atmósfera envolvente de gran amplitud desde una sola barra. La integración de estándares de audio espacial como Dolby Atmos y DTS:X, sumada a los innovadores altavoces traseros desmontables, permite una flexibilidad total.
Más allá de la potencia bruta, JBL introduce tecnologías inteligentes como SmartDetail y AI Sound Boost. Mientras la primera revela matices casi imperceptibles, como el crujido de la madera o pasos sigilosos, la segunda optimiza dinámicamente el rendimiento del sistema para entregar graves profundos sin rastro de distorsión incluso a volúmenes altos.
Asimismo, el sistema PureVoice 2.0 garantiza que los diálogos mantengan una claridad cristalina, evitando que las voces queden sepultadas bajo los efectos de sonido.
Además, esta barra de sonido que podrás conectar al televisor a través del puerto HDMI está equipada con un subwoofer de 8 pulgadas y seis controladores ascendentes, esta unidad genera un campo sonoro tridimensional genuino. Su versatilidad es tal que sus altavoces desmontables funcionan también de forma independiente vía Bluetooth en otras estancias de la casa.