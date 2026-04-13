A 59 días del comienzo del Mundial 2026, el planeta fútbol se mantiene a la expectativa y también los hinchas en los hogares. Y nada mejor que renovar el viejo televisor para ver en acción a Lionel Messi y compañía en el sueño de la Selección Argentina de ir por el bicampeonato y la cuarta estrella.
Mundial 2026: las 3 promos baratas para renovar el televisor por uno de 50" con cuotas sin interés
Te acercamos 3 posibilidades para comprar un smartv de 50" con la última tecnología para disfrutar de una Copa del Mundo que promete ser espectacular
Promociones y descuentos aparecen por todos lados. Basta con abrir las redes sociales para toparnos con las últimas ofertas. Aunque en esta nota te acercamos 3 posibilidades para comprar un smartv de 50" con la última tecnología para disfrutar de una Copa del Mundo que por primera vez contará con 48 selecciones, por lo que si algo no faltará serán justamente partidos para ver.
Las ofertas disponibles incluyen desde precios rebajados de hasta el 40% con cuotas sin interés, una buena opción si se tiene en cuenta que una compra de estas características supone una durabilidad hogareña de muchos años y que es una opción más que potable a la hora de pelearle a la inflación.
Para el Mundial 2026, un televisor smart de 50" a buenos precios y en cuotas sin interés
En ese sentido, hay que saber que un televisor Philco de 50 pulgadas, smart, LED VIDAA, UHD 4K en On City tiene un precio de $489.999 y se puede pagar en 6 cuotas sin interés con tarjeta VISA y tarjeta Naranja.
Con pantalla LED y garantía de 12 meses, esta alternativa aparece entre las más consultadas por los clientes.
En tanto, un TV smart Philips de 50", con resolución 4K UHD, sistema operativo Titan, pantalla LED y las principales apps integradas es ofrecido en Naldo por $529.999. Y se puede pagar en hasta 6 cuotas sin interés con tarjeta VISA y Mastercard.
Además, la tienda informó en su sitio web que el plan de pagos también puede ser con Tarjeta Naranja en hasta 9 cuotas sin interés.
Por otra parte, en Cetrogar está disponible un televisor Samsung, también de 50", Crystal HD, 4K, pantalla LED y diseño MetalStream a $639.999. Aunque lo más destacado es que se puede pagar en hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas de bancos, entre los que figuran el Hipotecario, ICBC, Nación, Provincia y Patgonia, entre otros.
Es oportuno destacar que los precios y ofertas destacadas en esta nota corresponden a las publicadas en los sitios de referencia al lunes 13 de abril.