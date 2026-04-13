Mundial 2026: las 3 promos baratas para renovar el televisor por uno de 50" con cuotas sin interés

Para el Mundial 2026, un televisor smart de 50" a buenos precios y en cuotas sin interés

En ese sentido, hay que saber que un televisor Philco de 50 pulgadas, smart, LED VIDAA, UHD 4K en On City tiene un precio de $489.999 y se puede pagar en 6 cuotas sin interés con tarjeta VISA y tarjeta Naranja.

Con pantalla LED y garantía de 12 meses, esta alternativa aparece entre las más consultadas por los clientes.

philco tv 50

En tanto, un TV smart Philips de 50", con resolución 4K UHD, sistema operativo Titan, pantalla LED y las principales apps integradas es ofrecido en Naldo por $529.999. Y se puede pagar en hasta 6 cuotas sin interés con tarjeta VISA y Mastercard.

Además, la tienda informó en su sitio web que el plan de pagos también puede ser con Tarjeta Naranja en hasta 9 cuotas sin interés.

tv philips 50 pulgadas

Por otra parte, en Cetrogar está disponible un televisor Samsung, también de 50", Crystal HD, 4K, pantalla LED y diseño MetalStream a $639.999. Aunque lo más destacado es que se puede pagar en hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas de bancos, entre los que figuran el Hipotecario, ICBC, Nación, Provincia y Patgonia, entre otros.

tv smart 50 samsung

Es oportuno destacar que los precios y ofertas destacadas en esta nota corresponden a las publicadas en los sitios de referencia al lunes 13 de abril.