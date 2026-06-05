El DT de Honduras, sin vueltas sobre el amistoso ante la Selección argentina: "No va a ser especial"

La palabra del DT de Honduras sobre el partido con Argentina

Molina, quien asumió este año en reemplazo de Reinaldo Rueda, descartó de forma tajante cualquier tipo de trato preferencial: “No. Vamos a jugar un partido que, para ellos, es preparatorio para el Mundial, y para nosotros es preparatorio de cara a los próximos compromisos que tendremos de la Nations League en septiembre”.

“A partir de ahí, es un partido de fútbol que tenemos que jugar, que tenemos que competir y lo haremos desde el máximo respeto y sin querer dañar a nadie, si es a lo que te refieres, como lo hacemos todos. No va a ser especial. No hay ninguna petición por parte de nadie en ese sentido”, continuó el DT de Honduras en la previa del mano a mano con la Selección argentina.

El técnico español, que debutó en marzo con un empate 2-2 ante Perú, enfatizó la necesidad de que su equipo recupere su mejor versión futbolística tras encadenar tres partidos sin victorias. “Tenemos que seguir creciendo, seguir transmitiendo la manera de jugar, que los jugadores sigan asimilándola y podamos ser cada vez mejores”.

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Qué dijo Scaloni en conferencia de prensa

Tras la palabra del entrenador de Honduras, llegó el turno de Lionel Scaloni. El DT de la Selección argentina fue contundente a la hora de hablar.

Sobre la situación de los jugadores que están entrenando diferenciados, explicó: “No sabría decirte puntuación. Hoy estamos con la sensación de que vienen bien los chicos, pero estamos completamente seguros de que si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará afuera".

"Venimos monitoreándolos, sin arriesgarlos. Cuando llegue la etapa decisiva, tomaremos las decisiones que tengamos que tomar. Muy dolidos si un chico se tiene que quedar afuera. Por ahora venimos bien", sumó el oriundo de Pujato.

Antes de despedirse, habló del mejor jugador del mundo: "Messi viene bien. Se entrenó una parte con el grupo. Ya no está totalmente diferenciado, viene bastante bien. Incluso, puede ser que forme parte de alguno de estos dos amistosos, ya veremos si mañana o el otro. Pero está mejor, eso nos da tranquilidad”.