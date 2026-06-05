Lionel Scaloni brindará su primera conferencia de prensa desde Estados Unidos.

Los lesionados de la Selección argentina y el futuro de la lista mundialista

El foco principal de la conferencia de prensa estará puesto en la condición física de los futbolistas y la posibilidad de que existan eventuales modificaciones en la lista de 26 convocados.

Si bien desde el cuerpo técnico transmiten calma y sostienen que todos llegarán en óptimas condiciones, el recuerdo de lo ocurrido en Qatar 2022 obliga a mantener la cautela ante las alertas encendidas por las lesiones.

La principal incógnita pasa por los jugadores que arrastran molestias y trabajan con cargas controladas. Julián Álvarez encendió las alarmas tras sufrir una nueva inflamación en su tobillo esguinzado durante el ensayo formal del miércoles.

Selección argentina - Entrenamiento

A su vez, el cuerpo médico sigue de cerca la evolución de Nicolás Paz, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Leandro Paredes, Lionel Messi y Emiliano Martínez, quien continúa con su mano derecha inmovilizada.