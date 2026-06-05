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Mundial 2026

Lionel Scaloni brindará su primera conferencia de prensa desde Estados Unidos

En la previa del amistoso ante Honduras, y a 11 días del Mundial 2026, Lionel Scaloni hablará en conferencia de prensa desde Estados Unidos

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Lionel Scaloni brindará su primera conferencia de prensa desde Estados Unidos.

Lionel Scaloni brindará su primera conferencia de prensa desde Estados Unidos.

La Selección argentina ya se encuentra en Texas para afrontar el amistoso de este sábado ante Honduras. En la previa de este compromiso, las miradas estarán puestas en el entrenador Lionel Scaloni y en su primera conferencia de prensa en los Estados Unidos a días del Mundial 2026.

La palabra del director técnico llegará 45 minutos antes del inicio de la práctica abierta (19.15 hora de Argentina). Se espera que el campeón del mundo profundice sobre el estado de los futbolistas y el equipo que tiene en mente para el encuentro que se avecina.

Lionel Scaloni

Los lesionados de la Selección argentina y el futuro de la lista mundialista

El foco principal de la conferencia de prensa estará puesto en la condición física de los futbolistas y la posibilidad de que existan eventuales modificaciones en la lista de 26 convocados.

Si bien desde el cuerpo técnico transmiten calma y sostienen que todos llegarán en óptimas condiciones, el recuerdo de lo ocurrido en Qatar 2022 obliga a mantener la cautela ante las alertas encendidas por las lesiones.

La principal incógnita pasa por los jugadores que arrastran molestias y trabajan con cargas controladas. Julián Álvarez encendió las alarmas tras sufrir una nueva inflamación en su tobillo esguinzado durante el ensayo formal del miércoles.

Selección argentina - Entrenamiento

A su vez, el cuerpo médico sigue de cerca la evolución de Nicolás Paz, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Leandro Paredes, Lionel Messi y Emiliano Martínez, quien continúa con su mano derecha inmovilizada.

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