"Sabíamos que estaba en peligro": el testimonio de un familiar del niño internado por lesiones cerebrales

La llegada de un niño de 1 año y 10 meses a la guardia del hospital Notti con lesiones en su cuerpo generó un gran movimiento judicial para esclarecer si son golpes proferidos por alguien de su entorno familiar o si es cierto que el pequeño tiene epilepsia y que las lesiones son producto de una crisis.
Una persona cercana al nene, cuya identidad se reserva, habló este miércoles con el periodista Cristian Morón de Radio Nihuil y aseguró que la situación viene de antes. "Esto no comienza este viernes, esto comienza hace aproximadamente 4 o 5 meses", dijo, y detalló que el menor de edad ya había sufrido una fractura de pierna con atención médica tardía y múltiples ingresos previos a la guardia.
Según su relato, el caso ya había sido informado al Equipo de Titularidad Interdisciplinaria (ETI) pero las alertas no habrían sido atendidas. "Se pudo haber evitado porque se sabía que el pequeño estaba en peligro", afirmó.
Esta persona señaló que hubo alertas que las autoridades no habrían atendido. Según su relato, el niño tuvo múltiples ingresos previos a la guardia del hospital y la situación ya había sido informada al ETI.
La fuente también señaló que la madre del niño obstaculizaba el contacto del padre biológico con su hijo y que este incluso había presentado pruebas ante las autoridades sin recibir la intervención correspondiente. "Por su condición de ser masculino no recibió el abordaje que debería haber recibido", sostuvo.
Qué se sabe del supuesto caso de maltrato infantil a un nene de 1 año y 10 meses
El viernes pasado comenzó la investigación por el supuesto caso de maltrato infantil al nene de 1 año y 10 meses. El pequeño fue internado en grave estado de salud y las primeras informaciones es que todo apuntaría a su entorno familiar materno.
Según detallaron fuentes ligadas a la causa, el pequeño tiene graves lesiones a nivel cerebral que son compatibles con un caso de maltrato infantil, según detectaron desde el Programa Provincial de Maltrato Infantil (PPMI).
Las dudas en la investigación surgen porque el niño tiene una enfermedad congénita que le producen convulsiones y la lesión que tiene podría haber sido generada por esa patología.
Al mismo tiempo, su hermano mellizo también fue internado aunque por precaución ya que no tenía lesiones de ningún tipo. A esta altura de la investigación, no descartan ninguna hipótesis.
Mientras el niño lucha por su vida, la Unidad Fiscal de Homicidios abrió una investigación tras la denuncia que realizaron las autoridades del hospital Notti. Como primera medida se ordenó una restricción de acercamiento para la madre de la criatura y su pareja, con quienes convivía cuando quedó internado.
Fuentes judiciales detallaron que existía una internación anterior del pequeño en el mes de enero pasado. En esa instancia los profesionales del PPMI no detectó indicadores de maltrato infantil, según trascendió.
Fuentes judiciales y policiales adelantaron que hasta el momento no se han decidido detenciones en la investigación.