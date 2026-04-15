"Sabíamos que estaba en peligro": el testimonio de un familiar del niño internado por lesiones cerebrales

Esta persona señaló que hubo alertas que las autoridades no habrían atendido. Según su relato, el niño tuvo múltiples ingresos previos a la guardia del hospital y la situación ya había sido informada al ETI.

Hospital Humberto Notti..jpeg El nene de 1 año y 10 meses fue internado en la terapia intensiva de hospital Notti. Foto: UNO / Nicolás Rios

La fuente también señaló que la madre del niño obstaculizaba el contacto del padre biológico con su hijo y que este incluso había presentado pruebas ante las autoridades sin recibir la intervención correspondiente. "Por su condición de ser masculino no recibió el abordaje que debería haber recibido", sostuvo.

Qué se sabe del supuesto caso de maltrato infantil a un nene de 1 año y 10 meses

El viernes pasado comenzó la investigación por el supuesto caso de maltrato infantil al nene de 1 año y 10 meses. El pequeño fue internado en grave estado de salud y las primeras informaciones es que todo apuntaría a su entorno familiar materno.

Según detallaron fuentes ligadas a la causa, el pequeño tiene graves lesiones a nivel cerebral que son compatibles con un caso de maltrato infantil, según detectaron desde el Programa Provincial de Maltrato Infantil (PPMI).

Las dudas en la investigación surgen porque el niño tiene una enfermedad congénita que le producen convulsiones y la lesión que tiene podría haber sido generada por esa patología.

Polo-Judicial-Penal-700x525.jpg La familia materna del niño es investigada por un posible caso de maltrato infantil.

Al mismo tiempo, su hermano mellizo también fue internado aunque por precaución ya que no tenía lesiones de ningún tipo. A esta altura de la investigación, no descartan ninguna hipótesis.

Mientras el niño lucha por su vida, la Unidad Fiscal de Homicidios abrió una investigación tras la denuncia que realizaron las autoridades del hospital Notti. Como primera medida se ordenó una restricción de acercamiento para la madre de la criatura y su pareja, con quienes convivía cuando quedó internado.

Fuentes judiciales detallaron que existía una internación anterior del pequeño en el mes de enero pasado. En esa instancia los profesionales del PPMI no detectó indicadores de maltrato infantil, según trascendió.

Fuentes judiciales y policiales adelantaron que hasta el momento no se han decidido detenciones en la investigación.