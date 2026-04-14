Un trágico accidente hecho ocurrió en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, en Salta, donde un niño de 7 años pelea por su vida luego de sufrir un disparo en la cabeza en su propia casa. El episodio tuvo lugar durante el fin de semana en una vivienda ubicada en la intersección de calles Chaco y 17 de Octubre.
Un descuido doloroso: niño de 7 años pelea por su vida tras dispararse sin querer con el arma de su abuelo
Se cree que el accidente empezó cuando el niño habría encontrado un revólver calibre 38 en la casa de su abuelo antes de que ocurriera la peor tragedia
Según las primeras informaciones, el menor habría manipulado un arma de fuego que se encontraba en el domicilio familiar, lo que derivó en un disparo accidental.
Cómo ocurrió el trágico accidente que pone en peligro la vida de un niño
Durante la tarde del pasado domingo, de acuerdo con los datos preliminares, el pequeño agarró el arma calibre 38 guardado dentro de una caja, junto a cartuchos entre las pertenencias de su abuelo. En circunstancias que aún se investigan, el niño accedió al arma y esta se accionó, impactando directamente en su cabeza y poniendo en riesgo su vida
Tras el disparo, los familiares lo trasladaron de urgencia a un hospital local y luego fue derivado a un centro de mayor complejidad, donde permanece internado. El niño ingresó con un cuadro extremadamente delicado y heridas con gran complejidad. Los profesionales indicaron que su estado es crítico y el pronóstico reservado, por lo que su evolución será clave en las próximas horas.
El caso está siendo investigado por la Fiscalía y personal de Criminalística, que trabaja para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho y establecer responsabilidades.Entre las principales hipótesis, se analiza si se trató de un accidente doméstico producto de la manipulación indebida del arma por parte del menor.
La Justicia salteña ordenó la preservación inmediata de la escena para realizar las pericias correspondientes. Actualmente, trabajan en el caso la Fiscalía Penal, Criminalística y la Brigada de Investigaciones para tomar declaraciones sobr el entorno familiar.