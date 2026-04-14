Un descuido doloroso: niño de 7 años pelea por su vida tras dispararse sin querer con el arma de su abuelo

Tras el disparo, los familiares lo trasladaron de urgencia a un hospital local y luego fue derivado a un centro de mayor complejidad, donde permanece internado. El niño ingresó con un cuadro extremadamente delicado y heridas con gran complejidad. Los profesionales indicaron que su estado es crítico y el pronóstico reservado, por lo que su evolución será clave en las próximas horas.

ambulancia Tras ser intervenido quirúrgicamente, su pronóstico es reservado y la Justicia investiga cómo accedió al arma.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía y personal de Criminalística, que trabaja para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho y establecer responsabilidades.Entre las principales hipótesis, se analiza si se trató de un accidente doméstico producto de la manipulación indebida del arma por parte del menor.

La Justicia salteña ordenó la preservación inmediata de la escena para realizar las pericias correspondientes. Actualmente, trabajan en el caso la Fiscalía Penal, Criminalística y la Brigada de Investigaciones para tomar declaraciones sobr el entorno familiar.