Un muchacho elaboró alfajores caseros para vender y se los decomisaron: se fue llorando al perder sus ahorros

Las redes sociales volvieron a ser escenario de la bronca y la impotencia colectiva. En las últimas horas, un video compartido por la cuenta de X (ex Twitter) encendió el debate y despertó una fuerte ola de solidaridad hacia un joven que intentaba ganarse la vida vendiendo alfajores caseros en la calle, en Buenos Aires.
El episodio, que quedó registrado por el celular de un testigo, muestra el momento exacto en el que le confiscan la bandeja con su mercadería. Lejos de reaccionar de mala manera, la respuesta del joven fue desgarradora: rompió en llanto en plena vía pública y se retiró a su casa con las manos vacías y una profunda frustración por perder los alfajores y los ahorros que había invertido.
Video: el costo de intentar salir adelante en Buenos Aires
Según trascendió a raíz de la publicación del video, el joven había invertido los pocos ahorros que tenía en la materia prima para elaborar los alfajores. Su objetivo era generar un ingreso honesto, una realidad que comparten miles de familias a diario frente al contexto actual.
El decomiso por parte de los inspectores de Buenos Aires, que desde el plano oficial suele escudarse en la falta de permisos municipales o controles bromatológicos, chocó de frente con la empatía de la gente. "Le cortan las piernas al que quiere laburar", fue el denominador común entre los miles de comentarios, citas y retuits que inundaron la plataforma.
La reacción de la comunidad tras el decomiso de la mercadería
Como suele ocurrir frente a estas injusticias, la angustia inicial de las redes se transformó rápidamente en acción. En cuestión de minutos, decenas de usuarios comenzaron a organizarse en los comentarios del video para intentar dar con la identidad y el paradero del joven. El objetivo es claro: armar una colecta, ofrecerle ayuda económica para reponer sus ahorros o, incluso, encargarle compras de alfajores por adelantado.
El debate, una vez más, queda abierto en la calle: ¿dónde está el límite entre el cumplimiento estricto de las ordenanzas y el sentido común frente a alguien que solo busca trabajar? Por ahora, la comunidad virtual ya dio su veredicto y busca darle a este joven el respaldo que le faltó en la calle.