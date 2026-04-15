Un muchacho elaboró alfajores caseros para vender y se los decomisaron: se fue llorando al perder sus ahorros

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El decomiso por parte de los inspectores de Buenos Aires, que desde el plano oficial suele escudarse en la falta de permisos municipales o controles bromatológicos, chocó de frente con la empatía de la gente. "Le cortan las piernas al que quiere laburar", fue el denominador común entre los miles de comentarios, citas y retuits que inundaron la plataforma.

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La reacción de la comunidad tras el decomiso de la mercadería

Como suele ocurrir frente a estas injusticias, la angustia inicial de las redes se transformó rápidamente en acción. En cuestión de minutos, decenas de usuarios comenzaron a organizarse en los comentarios del video para intentar dar con la identidad y el paradero del joven. El objetivo es claro: armar una colecta, ofrecerle ayuda económica para reponer sus ahorros o, incluso, encargarle compras de alfajores por adelantado.

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El debate, una vez más, queda abierto en la calle: ¿dónde está el límite entre el cumplimiento estricto de las ordenanzas y el sentido común frente a alguien que solo busca trabajar? Por ahora, la comunidad virtual ya dio su veredicto y busca darle a este joven el respaldo que le faltó en la calle.