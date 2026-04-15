Empresarios del carril Rodríguez Peña exigen obra urgente por el caos de tránsito del Acceso Este

Manuel Ponce presidente de Aderpe Manuel Ponce, presidente de la Asociación de Empresarios del Rodríguez Peña, contó sobre el máster plan que pretenden implementar en esa vía para contener al enorme caudal de tránsito que recibirá cuando comiencen los cortes en el Acceso Este.

"Hemos hecho un relevamiento del tránsito y sobre eso hemos propuesto una serie de modificaciones sobre la arteria, con incorporación de rotondas de ensanche que permitirían agilizar el tránsito. Hoy se votó que se trabaje en un anteproyecto", confirmó el presidente de Aderpe, Manuel Ponce.

El máster plan que se detalló en la reunión incluye hacer varias rotondas en algunas de las intersecciones del carril Rodríguez Peña que hoy tienen semáforos.

Pero además de esas obras de tránsito, los empresarios prentende aprovechar la intervención del carril para avanzar también con dotarlo de otros servicios de los que carece en algunos tramos y tiene que ver con mejorar las redes de agua, de tratamiento de residuos, conectividad y gas. "Hace más de 10 años que no se interviene el carril", advirtieron.

Pidieron a las comunas acelerar vías alternativas al carril Rodríguez Peña

Entre tanto se define qué reformas se les harán al carril Rodríguez Peña y atentos al enorme caudal de vehículos que deberán desviarse cuando arranque la megaobra del Acceso Este, esos empresarios también se reunieron con referentes de Maipú y Guaymallén para pedirles acelerar las mejoras de vías alternativas.

"Hemos pedido que aceleren la finalización de la obra de lo que es San Francisco del Monte, que es la vía paralela al norte del Rodríguez Peña. Y también que haya una derivación vehicular hacia la zona sur, que es calle Alsina, que el año pasado la Municipalidad de Bodecruz terminó con el último tramo que faltaba de ensanchamiento", puntualizó Ponce.

En esas reuniones quedó claro que la intención es que San Francisco del Monte absorba buena parte del tránsito particular y también de los colectivos de corta distancia.