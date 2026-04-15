En el tablero silencioso de la geopolítica moderna, el mar se ha convertido en uno de los escenarios más estratégicos del planeta. Es este sentido, China se ha convertido en un referente para el mundo en la construcción de avazados dispositivos militares.
Bajo la superficie, China mueve máquinas diseñadas para no ser vistas, pero sí temidas. En ese contexto, los submarinos representan mucho más que barcos, son construcciones que coforman símbolos de poder, disuasión y control invisible.
China comienza con la construcción de una flota de 8 submarinos para transformar a un país superpoblado en referente militar
El tema gira en torno a los acuerdos de cooperación militar entre China y Pakistán, donde se ha desarrollado uno de los proyectos navales más importantes de los últimos años. Se trata de la construcción de una flota de submarinos modernos. No es solo una donación, sino de un contrato de defensa y transferencia tecnológica valorado en varios miles de millones de dólares, en el que se contempla la fabricación de hasta ocho submarinos de ataque para la marina pakistaní.
La construcción de submarinos pertenecen a la clase conocida como Hangor (derivada de diseños modernos de China), y están pensados para fortalecer la capacidad naval del país receptor en el océano Índico, una región clave para el comercio mundial y la estrategia militar global.
¿Cómo son los submarinos que China planea exportar?
En cuanto a sus características de esta construcción de China son:
- estos submarinos son unidades diésel-eléctricas avanzadas, diseñadas para operar con alto nivel de sigilo.
- una de sus principales cualidades es la capacidad de permanecer sumergidos durante largos periodos, reduciendo al mínimo su detección por radares o sistemas antisubmarinos.
- su estructura está optimizada para moverse de forma silenciosa, lo que los convierte en herramientas de vigilancia y ataque muy eficaces.
- están equipados con sistemas modernos de sensores, sonar de alta precisión y capacidad para lanzar torpedos y misiles desde el agua, lo que les permite cumplir misiones defensivas y ofensivas.
- además, incorporan tecnología de reducción de ruido, uno de los factores más importantes en la guerra submarina, ya que el silencio bajo el mar es sinónimo de supervivencia.
Otro aspecto clave es su autonomía operativa. Estos submarinos pueden recorrer grandes distancias sin necesidad de emerger frecuentemente, lo que amplía su rango de acción y su utilidad estratégica en conflictos o patrullas prolongadas. Estos proyectos no solo representan un avance tecnológico, sino también una pieza importante del equilibrio militar en Asia, donde el control del océano Índico se ha vuelto cada vez más relevante.