Bajo la superficie, China mueve máquinas diseñadas para no ser vistas, pero sí temidas. En ese contexto, los submarinos representan mucho más que barcos, son construcciones que coforman símbolos de poder, disuasión y control invisible.

Submarinos (2)

China comienza con la construcción de una flota de 8 submarinos para transformar a un país superpoblado en referente militar

El tema gira en torno a los acuerdos de cooperación militar entre China y Pakistán, donde se ha desarrollado uno de los proyectos navales más importantes de los últimos años. Se trata de la construcción de una flota de submarinos modernos. No es solo una donación, sino de un contrato de defensa y transferencia tecnológica valorado en varios miles de millones de dólares, en el que se contempla la fabricación de hasta ocho submarinos de ataque para la marina pakistaní.