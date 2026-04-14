El umbral de la pobreza en Mendoza: la canasta básica familiar llegó a $1.343.452,50 en marzo

Todo un dato luego de conocerse que para el INDEC 2025 concluyó con una baja de la pobreza en el país. Aunque los analistas aguardan el dato del primer trimestre de este año para constatar su evolución con una mayor inflación acumulada.

Canasta básica.JPG El costo de la Canasta Básica Alimentaria, que determina la indigencia, orilló los $567 mil para una familia de Mendoza en marzo

De la pobreza a la indigencia: el valor de la Canasta Alimentaria

Cada mes tanto el INDEC como la DEIE en Mendoza releva los precios en distintos comercios para recalcular el valor de la Canasta Básica Alimentaria.

El resultado del relevamiento determina el costo que debe poder cubrir una familia para sus necesidades nutricionales y no considerarse en la indigencia. En marzo la CBA de una familia tipo (2 adultos y 2 niños en edad escolar) llegó a $566.857,60.

Los precios relevados son los mínimos por producto en 70 puntos de toma entre súper e hipermercados, almacenes y negocios tradicionales del Gran Mendoza. Se relevan entre 20 y 50 precios por variedad.

Con su valor al mes de marzo, la Canasta alimentaria por individuo se encareció en $6.700. En cambio, para un grupo familiar la variación de un mes al otro rozó los $21.000.