El umbral de la pobreza en Mendoza: la canasta básica familiar llegó a $1.343.452,50 en marzo

Con la inflación de marzo, el costo de la Canasta Básica Total (CBT) que determina el umbral de la pobreza trepó a $1.343.452,50 en Mendoza. Es lo que necesitó una familia tipo al menos el mes pasado, para poder solventarla y no caer en esa condición según la última medición de la DEIE (Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas).
Ese valor equivale a unos $38 mil más que lo que costaba la canasta en febrero (casi $1.305.200), un salto mayor que el que reflejó la canasta alimentaria, límite de la indigencia.
En el caso de un adulto la CBT llegó a $434.774,27 el mes pasado, lo que equivale a un incremento de casi $11.300 intermensual. Pero el umbral mínimo, la CBA (Canasta Básica Alimentaria) por persona llegó a $183.449,06.
Todo un dato luego de conocerse que para el INDEC 2025 concluyó con una baja de la pobreza en el país. Aunque los analistas aguardan el dato del primer trimestre de este año para constatar su evolución con una mayor inflación acumulada.
De la pobreza a la indigencia: el valor de la Canasta Alimentaria
Cada mes tanto el INDEC como la DEIE en Mendoza releva los precios en distintos comercios para recalcular el valor de la Canasta Básica Alimentaria.
El resultado del relevamiento determina el costo que debe poder cubrir una familia para sus necesidades nutricionales y no considerarse en la indigencia. En marzo la CBA de una familia tipo (2 adultos y 2 niños en edad escolar) llegó a $566.857,60.
Los precios relevados son los mínimos por producto en 70 puntos de toma entre súper e hipermercados, almacenes y negocios tradicionales del Gran Mendoza. Se relevan entre 20 y 50 precios por variedad.
Con su valor al mes de marzo, la Canasta alimentaria por individuo se encareció en $6.700. En cambio, para un grupo familiar la variación de un mes al otro rozó los $21.000.