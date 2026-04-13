Terribles detalles de la autopsia por la muerte del niño de 4 años: el informe forense preliminar

Además, los especialistas no descartaron la existencia de un posible mecanismo de asfixia, aunque no se detectaron marcas visibles en el cuello del niño. Esta hipótesis continúa bajo análisis y podría aportar nuevos elementos a la causa en curso.

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Muerte del niño de 4 años: el foco en el entorno íntimo

Con los datos de la necropsia sobre la mesa, la fiscalía de Comodoro Rivadavia, Chubut, a cargo de la instrucción ha acelerado las pesquisas. El expediente, que inicialmente podía manejarse bajo la carátula de averiguación causales de muerte, se encamina firmemente hacia un homicidio agravado.

Tras recibir los primeros resultados de la autopsia y otros elementos de prueba relevantes en la causa, en las últimas horas el fiscal general Facundo Oribones y la funcionaria de Fiscalía Diana Guzmán pidieron la detención de Mariela Altamirano, la madre de Ángel, y de la pareja de la mujer, Michel Kevin González.

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Ambos están acusados como «coautores de homicidio agravado por el vínculo», un delito que prevé como única pena posible la prisión perpetua.