La investigación por la trágica muerte del niño de 4 años dio un giro espeluznante en las últimas horas, tras conocerse los resultados del informe forense preliminar. Lejos de tratarse de un accidente doméstico, los peritos de Comodoro Rivadavia, Chubut, confirmaron la peor de las sospechas: el menor fue víctima de una violencia brutal y sostenida.
Terribles detalles de la autopsia por la muerte del niño de 4 años: el informe forense preliminar
La autopsia preliminar arrojó detalles escalofriantes sobre la causa de muerte del niño de Comodoro Rivadavia, Chubut
Según fuentes ligadas a la causa, el informe emitido por el Cuerpo Médico Forense (CMF) reveló que la víctima presentaba al menos 20 golpes contundentes en la zona del cráneo. Esta salvaje agresión fue la causante directa de un severo edema cerebral, cuadro que finalmente le provocó la muerte al pequeño.
El nivel de ensañamiento detallado en el expediente ha causado conmoción incluso entre los investigadores más experimentados. Los especialistas forenses lograron determinar que las lesiones no son compatibles con una simple caída, sino que evidencian un ataque deliberado y de extrema violencia, seguido de muerte.
Además, los especialistas no descartaron la existencia de un posible mecanismo de asfixia, aunque no se detectaron marcas visibles en el cuello del niño. Esta hipótesis continúa bajo análisis y podría aportar nuevos elementos a la causa en curso.
Muerte del niño de 4 años: el foco en el entorno íntimo
Con los datos de la necropsia sobre la mesa, la fiscalía de Comodoro Rivadavia, Chubut, a cargo de la instrucción ha acelerado las pesquisas. El expediente, que inicialmente podía manejarse bajo la carátula de averiguación causales de muerte, se encamina firmemente hacia un homicidio agravado.
Tras recibir los primeros resultados de la autopsia y otros elementos de prueba relevantes en la causa, en las últimas horas el fiscal general Facundo Oribones y la funcionaria de Fiscalía Diana Guzmán pidieron la detención de Mariela Altamirano, la madre de Ángel, y de la pareja de la mujer, Michel Kevin González.
Ambos están acusados como «coautores de homicidio agravado por el vínculo», un delito que prevé como única pena posible la prisión perpetua.