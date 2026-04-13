El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. Y si bien en esta ocasión se celebra cerca de nuestro país, pocas personas tienen la oportunidad de viajar a alentar a la Selección Argentina. Para aquellos que se queden en casa a ver la cita mundialista, Mercado Libre pone de oferta un televisor de 50 pulgadas con doble puerto HDMI y una imagen de alta definición.
Mercado Libre remata este televisor para ver el Mundial 2026: imagen de alta definición y doble puerto HDMI
Preparate para alentar a la Selección Argentina en el Mundial 2026 con este televisor que está de oferta en Mercado Libre
Mercado Libre tiene el mejor televisor para ver el Mundial 2026: en 6 cuotas sin interés y con una rebaja de $120.000
Si estás buscando el televisor ideal para experimentar la intensidad del Mundial 2026, el Smart TV Hisense de 50 pulgadas se presenta como una opción equilibrada y potente para el hogar. Lo mejor de todo es que lo podés conseguir a un precio insólito en Mercado Libre.
Su panel de gran formato ofrece una resolución Full HD, garantizando imágenes nítidas para no perderse ningún detalle de las jugadas. Además, cuenta con una frecuencia de actualización de 60 Hz, lo que proporciona la fluidez necesaria para disfrutar de transmisiones deportivas y contenido de acción con gran estabilidad visual.
La experiencia inmersiva se complementa con un apartado sonoro de alta fidelidad. Este modelo viene equipado con tecnología Dolby DTS HD, diseñada para ofrecer un audio envolvente y profundo que emula la atmósfera del estadio. Esta calidad de sonido es fundamental para captar el ambiente de las tribunas y la claridad de los relatos durante los partidos más importantes del torneo.
Y en caso de querer potenciar aún más el sonido, podrás conectar una barra o cualquier otro dispositivo a través de su doble puerto HDMI. Además, integra Bluetooth para dispositivos inalámbricos y conexión USB, facilitando también la integración de consolas.
En lo que respecta al precio de este televisor Hisense, Mercado Libre lo vende, habitualmente, a $699.999. Aunque, por estos días, y previo al inicio del Mundial 2026, la plataforma le aplicó un generoso descuento de $120.000, ofertándolo a $579.999. Además, podés adquirirlo en hasta 6 cuotas sin interés, pagando así $96.666,50.