Mercado Libre remata este televisor para ver el Mundial 2026: imagen de alta definición y doble puerto HDMI

La experiencia inmersiva se complementa con un apartado sonoro de alta fidelidad. Este modelo viene equipado con tecnología Dolby DTS HD, diseñada para ofrecer un audio envolvente y profundo que emula la atmósfera del estadio. Esta calidad de sonido es fundamental para captar el ambiente de las tribunas y la claridad de los relatos durante los partidos más importantes del torneo.

Y en caso de querer potenciar aún más el sonido, podrás conectar una barra o cualquier otro dispositivo a través de su doble puerto HDMI. Además, integra Bluetooth para dispositivos inalámbricos y conexión USB, facilitando también la integración de consolas.

televisor oferta mercado libre Televisor Hisense de oferta en Mercado Libre.

En lo que respecta al precio de este televisor Hisense, Mercado Libre lo vende, habitualmente, a $699.999. Aunque, por estos días, y previo al inicio del Mundial 2026, la plataforma le aplicó un generoso descuento de $120.000, ofertándolo a $579.999. Además, podés adquirirlo en hasta 6 cuotas sin interés, pagando así $96.666,50.