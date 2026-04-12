El termo Stanley que es furor en Mercado Libre: podés comprarlo en hasta 6 cuotas sin interés

termo stanley mercado libre Características del termo Stanley que vende Mercado Libre.

Este modelo que es furor en Mercado Libre incorpora una avanzada doble pared de aislamiento al vacío, una tecnología que crea una barrera térmica insuperable. Gracias a este diseño, el termo es capaz de mantener la temperatura original de los líquidos, ya sean fríos o calientes, durante un periodo de 30 horas continuas, superando las expectativas de rendimiento en exteriores.

Desde una perspectiva de diseño y ergonomía, el producto de Stanley ha sido optimizado para la máxima practicidad. Con una altura de 32 centímetros y un peso de 912 gramos, logra un equilibrio notable entre su gran capacidad de almacenamiento y la facilidad de transporte.

Además, el sistema de apertura de tapa a rosca es uno de sus puntos más fuertes, ya que asegura un cierre totalmente hermético, evitando derrames accidentales en mochilas o vehículos. Además, este mecanismo permite un vertido controlado y preciso, una característica vital para el ritual del cebado del mate.

Mercado Libre vende este termo Stanley a $170.000 y podés llevarlo en hasta 6 cuotas sin interés con casi todas las tarjetas bancarias (Galicia, BBVA, Banco Patagonia, Santander, etc.). Además, en caso de pagar con dinero en cuenta de Mercado Pago, la plataforma ofrece un cupón de descuento de $7.000.

termo stanley Mercado Libre vende este termo Stanley en cuotas sin interés.

Quienes ya compraron este producto están más que satisfechos, tal como lo dejan ver las reseñas del termo: “Excelente calidad de materiales, acabado perfecto. Mantiene el agua caliente por mucho más tiempo que cualquier otro termo convencional. Muy práctica la tapa que sirve para el mate, de fácil limpieza, si tenes la precaución de lavarlo ni bien terminás de tomar mates (o un par de hs después) no le queda ni una marca de yerba a la tapa. Impecable. Hasta ahora muy conforme con la compra. Vale lo que cuesta!!!”