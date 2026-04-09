Si estás por cambiar tu teléfono y no sabés qué comprar, Mercado Libre tiene una súper oferta con una importante rebaja y hasta en 12 cuotas sin interés. Se trata de un celular Motorola, gama media, que cuenta con una buena cámara y una batería potente. En consecuencia, con una inversión mínima podrás adquirir un smartphone última generación.
Mercado Libre remata este teléfono Motorola con una rebaja de $40.000 y hasta en 12 cuotas sin interés
Antes de cambiar tu teléfono, mirá esta oferta que Mercado Libre publicó en su sitio web en uno de los celulares más rendidores de Motorola
Mercado Libre: conseguí uno de los mejores teléfonos Motorola a un precio increíble
El teléfono que Mercado Libre puso de oferta es el Motorola Moto G15, un celular que se presenta como una opción equilibrada para quienes buscan funcionalidad y eficiencia sin complicaciones innecesarias.
Con un acabado en color gris que le otorga sobriedad, este dispositivo está diseñado para usuarios que valoran la autonomía y el espacio, ofreciendo una experiencia sólida para el ritmo de vida actual. Además, al ser un teléfono gama media, tiene un precio accesible.
Al momento de tener este smartphone en la mano, lo primero que salta a la vista es su generosa pantalla LCD de 6,72 pulgadas. Este tamaño es ideal para consumir contenido multimedia o navegar por redes sociales con gran comodidad visual. Además, el equipo cuenta con resistencia a las salpicaduras, un detalle que brinda tranquilidad frente a los pequeños accidentes cotidianos, como una lluvia inesperada.
En su interior, el Moto G15 combina 128 GB de almacenamiento interno con 4 GB de memoria RAM. Esta configuración es más que generosa para guardar miles de fotos y ejecutar aplicaciones esenciales de forma fluida.
Un punto fuerte de este celular es su cámara. El dispositivo de oferta en Mercado Libre tiene un sensor principal de 50 MP, permitiendo obtener imágenes nítidas y con buen detalle. Se complementa con una cámara frontal de 8 MP, adecuada para videollamadas y selfies rápidas
Finalmente, su mejor cualidad es la batería de 5200 mAh. Al superar ligeramente el estándar habitual de la industria, el teléfono de Motorola asegura una jornada de uso intensivo sin la ansiedad de buscar un enchufe antes de que termine el día.
Mercado Libre ofrece este teléfono de Motorola a $259.000 (habitualmente tiene un precio de $299.000) y lo podés comprar en hasta 12 cuotas sin interés, pagando tan solo $21.666,58 por mes