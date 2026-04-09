Mercado Libre remata este teléfono Motorola con una rebaja de $40.000 y hasta en 12 cuotas sin interés

Al momento de tener este smartphone en la mano, lo primero que salta a la vista es su generosa pantalla LCD de 6,72 pulgadas. Este tamaño es ideal para consumir contenido multimedia o navegar por redes sociales con gran comodidad visual. Además, el equipo cuenta con resistencia a las salpicaduras, un detalle que brinda tranquilidad frente a los pequeños accidentes cotidianos, como una lluvia inesperada.

moto g15 Moto G15, un teléfono gama media con buena cámara y mejor batería.

En su interior, el Moto G15 combina 128 GB de almacenamiento interno con 4 GB de memoria RAM. Esta configuración es más que generosa para guardar miles de fotos y ejecutar aplicaciones esenciales de forma fluida.

Un punto fuerte de este celular es su cámara. El dispositivo de oferta en Mercado Libre tiene un sensor principal de 50 MP, permitiendo obtener imágenes nítidas y con buen detalle. Se complementa con una cámara frontal de 8 MP, adecuada para videollamadas y selfies rápidas

Finalmente, su mejor cualidad es la batería de 5200 mAh. Al superar ligeramente el estándar habitual de la industria, el teléfono de Motorola asegura una jornada de uso intensivo sin la ansiedad de buscar un enchufe antes de que termine el día.

telefono motorola mercado libre Mercado Libre remata este teléfono Motorola.

Mercado Libre ofrece este teléfono de Motorola a $259.000 (habitualmente tiene un precio de $299.000) y lo podés comprar en hasta 12 cuotas sin interés, pagando tan solo $21.666,58 por mes