Arce y Sartori, la dupla letal de la Lepra, llegó con sus goles al Maracaná

La sociedad entre Arce y Sartori es una de las armas más importantes de la gran campaña de Independiente Rivadavia en este 2026: ambos son los máximos artilleros del plantel y se han complementado de la mejor manera, con el paraguayo aportando presencia y olfato goleador, y Sartori aportando su movilidad, anticipos y capacidad para moverse en el área.

arce 1 Arce volvió al gol cuando la Lepra más lo necesitaba. Foto: Nicolás Ríos/UNO

Los goles de Sartori y Arce llegaron en el momento que la Lepra los necesitaba

Ante Fluminense, Fabrizio Sartori fue el encargado de igualar el marcador en el minuto 37' del primer tiempo, demostrando una vez más su instinto goleador. Este tanto no solo le dio aire al equipo mendocino, sino que ratificó el buen momento del delantero, quien fue elegido la figura del encuentro y volvió a ser clave, como en varios partidos a lo largo de la temporada.

Embed ¡¡LA LEPRA MENDOCINA NO SE ACHICA!! SARTORI CABECEÓ Y MARCÓ EL 1-1 ENTRE INDEPENDIENTE RIVADAVIA Y FLUMINENSE. HISTÓRICO.



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Alex Arce, por su parte, fue titular y aunque no pudo convertir una chance clara en el arranque, apareció en el inicio del complemento para definir y volver al gol, su especialidad.

La dupla Arce-Sartori es una de las armas ofensivas que permiten que Independiente Rivadavia esté en un gran momento a nivel local e internacional.

Embed ¡¡¡HISTORIA PURA PARA MENDOZA!!! ¡¡ÁLEX ARCE AGARRÓ LA PELOTA DENTRO DEL ÁREA Y DEFINIÓ PARA EL 2-1 DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA VS. FLUMINENSE EN EL MARACANÁ!!



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Los goles de Independiente Rivadavia en el 2026