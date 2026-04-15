Arce y Sartori, la dupla letal de la Lepra, llegó con sus goles al Maracaná

En el marco de la fecha 2 del Grupo C de la Copa Libertadores 2026, Independiente Rivadavia venció al Fluminense en el Maracaná y sus goleadores, Alex Arce y Fabrizio Sartori, dijeron presente en la red.
Independiente Rivadavia venció al Fluminense en el Maracaná y sus goleadores, Alex Arce y Fabrizio Sartori, dijeron presente en la red.
En el marco de la fecha 2 del Grupo C de la Copa Libertadores 2026, Independiente Rivadavia venció al Fluminense en el Maracaná y sus goleadores, Alex Arce y Fabrizio Sartori, dijeron presente en la red.
La Lepra llegó a Río como líder del grupo, Alfredo Berti apostó nuevamente por la potente dupla de delanteros y ambos respondieron con goles a esa confianza.
Aunque en el primer tiempo Fluminense se adelantó rápidamente con un gol de Guilherme Arana, la ofensiva de Independiente Rivadavia lo dio vuelta.
La sociedad entre Arce y Sartori es una de las armas más importantes de la gran campaña de Independiente Rivadavia en este 2026: ambos son los máximos artilleros del plantel y se han complementado de la mejor manera, con el paraguayo aportando presencia y olfato goleador, y Sartori aportando su movilidad, anticipos y capacidad para moverse en el área.
Ante Fluminense, Fabrizio Sartori fue el encargado de igualar el marcador en el minuto 37' del primer tiempo, demostrando una vez más su instinto goleador. Este tanto no solo le dio aire al equipo mendocino, sino que ratificó el buen momento del delantero, quien fue elegido la figura del encuentro y volvió a ser clave, como en varios partidos a lo largo de la temporada.
Alex Arce, por su parte, fue titular y aunque no pudo convertir una chance clara en el arranque, apareció en el inicio del complemento para definir y volver al gol, su especialidad.
La dupla Arce-Sartori es una de las armas ofensivas que permiten que Independiente Rivadavia esté en un gran momento a nivel local e internacional.