Envió el emoji de "pulgar para arriba" y tuvo que pagar más de 80.000 dólares: el insólito fallo judicial

La respuesta del agricultor fue escueta, pero totalmente definitiva a los ojos de la justicia: el hombre envió el famoso emoji aprobando la operación, con un pulgar para arriba.

Pasó el tiempo, el precio del lino subió y el agricultor no entregó la mercadería que debía, por lo que la empresa decidió comenzar acciones legales.

emoji, pulgar para arriba

Por su parte, Achter reportó que el emoji del pulgar para arriba fue usado para confirmar que había recibido el mensaje, no para aceptar los términos del contrato.

El fallo judicial que sentó un precedente

El incumplimiento del contrato, validado por ese pequeño pictograma, resultó en una penalización económica masiva. El valor de la condena se fijó en 82.200,21 dólares canadienses, que claramente reflejó una gran pérdida para la empresa.

El magistrado encargado de determinar el fallo judicial determinó que el emoji de pulgar hacia arriba es un "instrumento válido" para expresar consentimiento.

Este caso advierte a los usuarios sobre la responsabilidad legal detrás de nuestras interacciones diarias. Lo que para muchos es una respuesta rápida, para la ley puede significar un compromiso al que no debe faltarse.