El Quini 6 volvió a ser noticia con un nuevo apostador que se hizo millonario en el sorteo 3365 del miércoles 15 de abril de 2026. El único ganador del popular concurso de azar se quedó con el pozo principal tras acertar los seis números de la modalidad Tradicional.
El afortunado apostador del Quini 6 ganó más de $2.000 millones y se suma a los otros tres ganadores del último sorteo del domingo, que se llevaron un pozo de $713.630.458,80 cada uno.
Quini 6: cuántos millones se llevó el ganador del premio mayor en el sorteo del miércoles
El sorteo del Quini 6 de este miércoles hizo feliz a otro apostador, convirtiéndose en el cuarto millonario en dos sorteos consecutivos y en menos de una semana.
- el apostador ganó la friolera cifra de $2.336.425.276,50
- obtuvo seis aciertos en la modalidad Tradicional del Quini 6
- los números de la suerte fueron 04 - 06 - 07 - 09 - 24 - 35
- la boleta ganadora fue jugada en una agencia de la localidad de Casilda, en la provincia de Santa Fe
Quini 6: todos los resultados del sorteo 3365 del miércoles 15 de abril
- TRADICIONAL
04 - 06 - 07 - 09 - 24 - 35
1 GANADOR 6 aciertos ($2.336.425.276,50): Casilda, provincia de Santa Fe
29 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.110.169,24
2.142 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $4.509,09
- LA SEGUNDA
01 - 05 - 16 - 34 - 35 - 41
POZO VACANTE 6 aciertos ($780.000.000)
12 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.682.909
678 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $14.245,53
- REVANCHA
26 - 27 - 30 - 35 - 37 - 38
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.942.774.470)
- SIEMPRE SALE
00 - 10 - 19 - 42 - 43 - 44
12 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $24.070.749,75
3 de Buenos Aires, 2 de Misiones, 2 de Santa Fe, 1 de San Juan, 1 de Neuquén, 1 de Salta, 1 de Entre Ríos, 1 de Chaco
- POZO EXTRA
01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 16 - 24 - 26 - 27 - 30 - 34 - 35 - 37 - 38 - 41
560 ganadores con 6 aciertos (cada uno cobrará $276.785,71)