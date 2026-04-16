El afortunado apostador del Quini 6 ganó más de $2.000 millones y se suma a los otros tres ganadores del último sorteo del domingo, que se llevaron un pozo de $713.630.458,80 cada uno.

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Quini 6: cuántos millones se llevó el ganador del premio mayor en el sorteo del miércoles

El sorteo del Quini 6 de este miércoles hizo feliz a otro apostador, convirtiéndose en el cuarto millonario en dos sorteos consecutivos y en menos de una semana.