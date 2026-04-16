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Quini 6: cuántos millones se llevó el ganador del premio mayor en el sorteo del miércoles

Un apostador del Quini 6 se llevó una impresionante fortuna al conseguir los seis aciertos en el sorteo 3365 del miércoles 15 de abril

Fabricio Panella
Por Fabricio Panella [email protected]
Quini 6: cuántos millones se llevó el ganador del premio mayor en el sorteo del miércoles

Quini 6: cuántos millones se llevó el ganador del premio mayor en el sorteo del miércoles

El Quini 6 volvió a ser noticia con un nuevo apostador que se hizo millonario en el sorteo 3365 del miércoles 15 de abril de 2026. El único ganador del popular concurso de azar se quedó con el pozo principal tras acertar los seis números de la modalidad Tradicional.

El afortunado apostador del Quini 6 ganó más de $2.000 millones y se suma a los otros tres ganadores del último sorteo del domingo, que se llevaron un pozo de $713.630.458,80 cada uno.

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Quini 6: cu&aacute;ntos millones se llev&oacute; el ganador del premio mayor en el sorteo del mi&eacute;rcoles.

Quini 6: cuántos millones se llevó el ganador del premio mayor en el sorteo del miércoles.

Quini 6: cuántos millones se llevó el ganador del premio mayor en el sorteo del miércoles

El sorteo del Quini 6 de este miércoles hizo feliz a otro apostador, convirtiéndose en el cuarto millonario en dos sorteos consecutivos y en menos de una semana.

  • el apostador ganó la friolera cifra de $2.336.425.276,50
  • obtuvo seis aciertos en la modalidad Tradicional del Quini 6
  • los números de la suerte fueron 04 - 06 - 07 - 09 - 24 - 35
  • la boleta ganadora fue jugada en una agencia de la localidad de Casilda, en la provincia de Santa Fe
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Quini 6: cu&aacute;ntos millones se llev&oacute; el ganador del premio mayor en el sorteo del mi&eacute;rcoles.

Quini 6: cuántos millones se llevó el ganador del premio mayor en el sorteo del miércoles.

Quini 6: todos los resultados del sorteo 3365 del miércoles 15 de abril

  • TRADICIONAL

04 - 06 - 07 - 09 - 24 - 35

1 GANADOR 6 aciertos ($2.336.425.276,50): Casilda, provincia de Santa Fe

29 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.110.169,24

2.142 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $4.509,09

  • LA SEGUNDA

01 - 05 - 16 - 34 - 35 - 41

POZO VACANTE 6 aciertos ($780.000.000)

12 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.682.909

678 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $14.245,53

  • REVANCHA

26 - 27 - 30 - 35 - 37 - 38

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.942.774.470)

  • SIEMPRE SALE

00 - 10 - 19 - 42 - 43 - 44

12 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $24.070.749,75

3 de Buenos Aires, 2 de Misiones, 2 de Santa Fe, 1 de San Juan, 1 de Neuquén, 1 de Salta, 1 de Entre Ríos, 1 de Chaco

  • POZO EXTRA

01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 16 - 24 - 26 - 27 - 30 - 34 - 35 - 37 - 38 - 41

560 ganadores con 6 aciertos (cada uno cobrará $276.785,71)

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