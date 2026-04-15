El Quini 6 realiza este miércoles 15 de abril de 2026 el sorteo 3365, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3365 del miércoles 15 de abril
- TRADICIONAL
04 - 06 - 07 - 09 - 24 - 35
1 GANADOR 6 aciertos ($2.336.425.276,50): Casilda, provincia de Santa Fe
29 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.110.169,24
2.142 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $4.509,09
- LA SEGUNDA
01 - 05 - 16 - 34 - 35 - 41
POZO VACANTE 6 aciertos ($780.000.000)
12 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.682.909
678 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $14.245,53
- REVANCHA
26 - 27 - 30 - 35 - 37 - 38
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.942.774.470)
- SIEMPRE SALE
00 - 10 - 19 - 42 - 43 - 44
12 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $24.070.749,75
3 de Buenos Aires, 2 de Misiones, 2 de Santa Fe, 1 de San Juan, 1 de Neuquén, 1 de Salta, 1 de Entre Ríos, 1 de Chaco
- POZO EXTRA
01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 16 - 24 - 26 - 27 - 30 - 34 - 35 - 37 - 38 - 41
560 ganadores con 6 aciertos (cada uno cobrará $276.785,71)
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15