29 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.110.169,24

2.142 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $4.509,09

LA SEGUNDA

01 - 05 - 16 - 34 - 35 - 41

POZO VACANTE 6 aciertos ($780.000.000)

12 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.682.909

678 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $14.245,53

REVANCHA

26 - 27 - 30 - 35 - 37 - 38

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.942.774.470)

SIEMPRE SALE

00 - 10 - 19 - 42 - 43 - 44

12 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $24.070.749,75

3 de Buenos Aires, 2 de Misiones, 2 de Santa Fe, 1 de San Juan, 1 de Neuquén, 1 de Salta, 1 de Entre Ríos, 1 de Chaco

POZO EXTRA

01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 16 - 24 - 26 - 27 - 30 - 34 - 35 - 37 - 38 - 41

560 ganadores con 6 aciertos (cada uno cobrará $276.785,71)

quini 6 resultados sorteo ganadores 1 Quini 6: los resultados del sorteo 3365 del miércoles 15 de abril.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: