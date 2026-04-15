River le ganó 1 a 0 a Carabobo con un gol de Driussi y lidera su grupo en la Copa Sudamericana

futbol-copa sudamericana-river-carabobo-joaquin freitas Joaquín Freitas mostró buena actitud ofensiva en el primer tiempo para River Plate.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DeportesAlTacok/status/2044597271757549927&partner=&hide_thread=false GOL de SEBASTIÁN DRIUSSI y #River le GANA 1-0 a #Carabobo . pic.twitter.com/swBdDEXyZh — Deportes Al Taco (@DeportesAlTacok) April 16, 2026

El complemento: triunfo con ajustes del Chacho Coudet

Tal como esbozó antes del final del primer tiempo, el DT de River metió mano en el equipo, en especial en la delantera, y se produjeron los ingresos de Driusi, por Castaño; y Galván por Ian Subiabre. Por eso no sorprendió que antes del minuto del reinicio, Freitas quedara mano a mano contra Lucas Bruera, asistido por Juanfer, pero el remate débil fue a manos del portero.

futbol-sudamericana-river -carabobo-kendry paez (1) El ingreso de Kendry Páez en el complemento fue fundamental para la mejoría del ataque de River.

Un minuto después, Quinteros pidió el cambio, adolorido, y a los 51' fue reemplazado por Kendry Páez. Este volante tiró dos minutos después un buen centro , que no alcanzó a conectar de cabeza Joaquín Freitas, y la pelota se fue ancha por línea de fondo.

► GOL DE RIVER Páez demostró mucha vocación ofensiva, y a los 66' encaró por derecha, se fue cerrando al medio, y cerca del área le quedó larga, y allí apareció Sebastián Driussi, que metió el zapatazo y la clavó al palo izquierdo del portero de Carabobo.

Dos minutos después (68') el propio Páez tuvo una buena chance de anotar un merecido gol, pero nuevamente ganó el duelo el uno de los venezolanos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2044590055394574566&partner=&hide_thread=false RIVER SE FUE SILBADO AL ENTRETIEMPO, TRAS EL 0-0 VS CARABOBO. pic.twitter.com/uDc4gGGWGL — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 16, 2026

El primer tiempo de River- Carabobo

Los primeros minutos mostraron un mejor despliegue de la visita, que controla con comodidad el balón, y ronda el arco defendido por Beltrán.

Cerca de los 10' de juego River se adelantó y emparejó las acciones, pero ambos conjuntos siguen faltos de profundidad y reparten protagonismo. Antes de los 15' Fausto Vera cayó dando muestras de dolor en su rodilla (lo trabó un rival) y encendiendo alarmas en el banco de local, aunque minutos después se levantó y continuó jugando, pero fue un espejismo. A los 18' ingresó en su lugar Anibal Moreno.

A los 20' Juan Mesa aprovechó una pelota de rebote fuera del área, le dio de punta al primer palo, pero el disparo se fue alto, en la primera llegada seria del dueño de casa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2044583950538899494&partner=&hide_thread=false JUANFER QUINTERO TUVO EL PRIMERO DE RIVER Y TAPÓ BRUERA PARA CARABOBO #Sudamericana pic.twitter.com/30UNNVu5YJ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 16, 2026

Nueve minutos después, Juanfer Quinteros tuvo un "penal en movimiento", asistido por Freitas desde la derecha, el colombiano remató fuerte dentro del área grande, pero el arquero Bruera, bien parado, se arrojó a su izquierda y tapó el envío.

futbol-cop sudamericana-river-monumental-02 Kevin Castaño encara a la defensa de Carabobo. River recibió la visita de los venezolanos en su segundo compromiso de Copa Sudamericana.

Poco a poco la presión alta de River surtió efecto, metió en su campo a los venezolanos, pero sin buena definición en los metros finales. A poco de finalizar el período, el Chacho Coudet mandó a calentar a Galván, Colidio y Driussi. Esto fue una muestra del magro rendimiento del Millonario, que tras el pitazo que dio por cerrado el primer tiempo, fue silbado por sus hinchas.