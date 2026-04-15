River le ganó 1 a 0 a Carabobo con un gol de Driussi y lidera su grupo en la Copa Sudamericana

Cuando parecía que River no llegaría al gol, el ingreso de jugadores claves en el complemento le dio el primer triunfo a los deCoudet en la Copa Sudamericana. Una gran maniobra de Kendry Páez le sirvió la pelota a Sebastián Driussi para vencer la resistencia de Carabobo y sacar un triunfo motivador, de cara al Superclásico del domingo.
River recibió a Carabobo FC de Venezuela, por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, y pudo mejorar el magro empate en cero que obtuvo la semana pasada ante Blooming en Bolivia. Con el triunfo por la mínima, cosechó sus primeros tres puntos, que lo dejaron como puntero del Grupo H de la Copa Sudamericana.
A los 66' Sebastián Driussi -ingresado en el reinicio- fue el autor del solitario gol del Millonario, que trajo tranquilidad al plantel y a las tribunas del Monumental, que ahora se prepara para recibir a Boca el Domingo -a las 17- por el Torneo Apertura de la Liga Profesional.
El complemento: triunfo con ajustes del Chacho Coudet
Tal como esbozó antes del final del primer tiempo, el DT de River metió mano en el equipo, en especial en la delantera, y se produjeron los ingresos de Driusi, por Castaño; y Galván por Ian Subiabre. Por eso no sorprendió que antes del minuto del reinicio, Freitas quedara mano a mano contra Lucas Bruera, asistido por Juanfer, pero el remate débil fue a manos del portero.
Un minuto después, Quinteros pidió el cambio, adolorido, y a los 51' fue reemplazado por Kendry Páez. Este volante tiró dos minutos después un buen centro , que no alcanzó a conectar de cabeza Joaquín Freitas, y la pelota se fue ancha por línea de fondo.
► GOL DE RIVER Páez demostró mucha vocación ofensiva, y a los 66' encaró por derecha, se fue cerrando al medio, y cerca del área le quedó larga, y allí apareció Sebastián Driussi, que metió el zapatazo y la clavó al palo izquierdo del portero de Carabobo.
Dos minutos después (68') el propio Páez tuvo una buena chance de anotar un merecido gol, pero nuevamente ganó el duelo el uno de los venezolanos.
Los primeros minutos mostraron un mejor despliegue de la visita, que controla con comodidad el balón, y ronda el arco defendido por Beltrán.
Cerca de los 10' de juego River se adelantó y emparejó las acciones, pero ambos conjuntos siguen faltos de profundidad y reparten protagonismo. Antes de los 15' Fausto Vera cayó dando muestras de dolor en su rodilla (lo trabó un rival) y encendiendo alarmas en el banco de local, aunque minutos después se levantó y continuó jugando, pero fue un espejismo. A los 18' ingresó en su lugar Anibal Moreno.
A los 20' Juan Mesa aprovechó una pelota de rebote fuera del área, le dio de punta al primer palo, pero el disparo se fue alto, en la primera llegada seria del dueño de casa.
Nueve minutos después, Juanfer Quinteros tuvo un "penal en movimiento", asistido por Freitas desde la derecha, el colombiano remató fuerte dentro del área grande, pero el arquero Bruera, bien parado, se arrojó a su izquierda y tapó el envío.
Poco a poco la presión alta de River surtió efecto, metió en su campo a los venezolanos, pero sin buena definición en los metros finales. A poco de finalizar el período, el Chacho Coudet mandó a calentar a Galván, Colidio y Driussi. Esto fue una muestra del magro rendimiento del Millonario, que tras el pitazo que dio por cerrado el primer tiempo, fue silbado por sus hinchas.