La plataforma Netflix cuenta con un amplio catálogo de series y películas de época, y entre sus títulos más destacados aparece La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton, un drama romántico de 6 capítulos que combina intriga, poder y escenas subidas de tono que captaron la atención de los suscriptores.
Netflix: tiene 6 capítulos y es una de las series de época más aclamadas del mundo
Está entre las series y películas de Netflix que arrasan por su historia de época que combina intriga, romance y escenas subidas de tono
Creada por Shonda Rhimes, esta serie funciona como precuela de Bridgerton y pone el foco en la historia de amor entre la reina Carlota y el rey Jorge, al mismo tiempo que narra su ascenso al poder dentro de la alta sociedad británica.
Estrenada el 4 de mayo de 2023, la producción logró posicionarse rápidamente entre las más vistas de Netflix y, con el paso del tiempo, se consolidó como una de las opciones más recomendadas dentro del catálogo para los amantes de las historias románticas de época.
Netflix: cómo es la historia de La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton
La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton pone el foco en el matrimonio entre la joven reina y el rey de Inglaterra, dando inicio a una historia de amor intensa que termina por transformar a la alta sociedad.
Prometida contra su voluntad, Charlotte (India Amarteifio) llega a Londres el mismo día de su boda y se enfrenta de inmediato al escrutinio de su futura suegra y a las exigencias de la corte. En ese contexto, la serie construye un romance central que explica el origen del mundo que luego se ve en Bridgerton.
Esta precuela amplía el universo de la exitosa ficción al narrar el ascenso de la reina Carlota al poder. El vínculo con el rey George no solo impulsa una historia de amor épica, sino que también redefine las reglas de la alta sociedad que atraviesan toda la trama de Bridgerton.
Reparto de La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton, serie de Netflix
- India Amarteifio
- Adjoa Andoh
- Michelle Fairley
- Ruth Gemmell
- Corey Mylchreest
- Golda Rosheuvel
- Arsema Thomas
- Sam Clemmett
- Freddie Dennis
- Hugh Sachs
- Julie Andrews
Dónde ver la serie La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Queen Charlotte: A Bridgerton Story se puede ver en Netflix.
- España: la serie La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton se puede ver en Netflix.