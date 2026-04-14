Netflix: tiene 6 capítulos y es una de las series de época más aclamadas del mundo

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Netflix: cómo es la historia de La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton

La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton pone el foco en el matrimonio entre la joven reina y el rey de Inglaterra, dando inicio a una historia de amor intensa que termina por transformar a la alta sociedad.

Prometida contra su voluntad, Charlotte (India Amarteifio) llega a Londres el mismo día de su boda y se enfrenta de inmediato al escrutinio de su futura suegra y a las exigencias de la corte. En ese contexto, la serie construye un romance central que explica el origen del mundo que luego se ve en Bridgerton.

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Esta precuela amplía el universo de la exitosa ficción al narrar el ascenso de la reina Carlota al poder. El vínculo con el rey George no solo impulsa una historia de amor épica, sino que también redefine las reglas de la alta sociedad que atraviesan toda la trama de Bridgerton.

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Reparto de La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton, serie de Netflix

India Amarteifio

Adjoa Andoh

Michelle Fairley

Ruth Gemmell

Corey Mylchreest

Golda Rosheuvel

Arsema Thomas

Sam Clemmett

Freddie Dennis

Hugh Sachs

Julie Andrews

Dónde ver la serie La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton, según la zona geográfica