La tostadora es una de las propuestas más originales que se suman al catálogo de Netflix dentro de sus series y películas. Proveniente de India y con sello Bollywood, esta producción dirigida por Vivek Daschaudhary combina comedia, intriga y un tono sombrío e irreverente que la vuelve distinta a todo.
Netflix: dura 2 horas, acaba de estrenar y es la película de Bollywood más provocadora del catálogo
La plataforma de series y peliculas de Netflix se agranda con la llegada de una comedia de intriga tan provocadora como inusual
Con una duración de 2 horas, la historia sigue a un tacaño cuya obsesión por recuperar una tostadora que regaló como obsequio de boda desata una serie de situaciones caóticas. A partir de esta premisa, la película mezcla humor negro con momentos de tensión, logrando captar la atención de quienes buscan propuestas fuera de lo convencional dentro de Netflix.
Estrenada el miércoles 15 de abril de 2026, La tostadora se suma a las series y películas que apuestan por narrativas originales y personajes extremos.
Con una combinación de comedia, intriga y un trasfondo oscuro, esta película india logra destacarse entre los estrenos recientes de Netflix. La tostadora ofrece una experiencia diferente, con una trama tan simple como provocadora.
Netflix: de qué trata la película La tostadora
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película La tostadora versa: "Un hombre tacaño intenta recuperar la tostadora que le regaló a una pareja que canceló su boda, pero, sin buscarlo, queda implicado en un asesinato".
La premisa de la serie es clara: El asesinato y el caos estallan cuando un tacaño se obsesiona con una tostadora que regaló como obsequio de boda. Esta película ya está en Netflix.
Netflix: tráiler de la película La tostadora
Reparto de La tostadora, película de Netflix
- Rajkummar Rao como Ramakant
- Sanya Malhotra
- Abhishek Banerjee
- Upendra Limaye
- Seema Pahwa
Dónde ver la película La tostadora, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La tostadora se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película La tostadora se puede ver en Netflix.
- España: la película La tostadora se puede ver en Netflix.