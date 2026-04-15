Netflix: dura 2 horas, acaba de estrenar y es la película de Bollywood más provocadora del catálogo

Con una combinación de comedia, intriga y un trasfondo oscuro, esta película india logra destacarse entre los estrenos recientes de Netflix. La tostadora ofrece una experiencia diferente, con una trama tan simple como provocadora.

Netflix: de qué trata la película La tostadora

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La sinopsis oficial de Netflix sobre la película La tostadora versa: "Un hombre tacaño intenta recuperar la tostadora que le regaló a una pareja que canceló su boda, pero, sin buscarlo, queda implicado en un asesinato".

La premisa de la serie es clara: El asesinato y el caos estallan cuando un tacaño se obsesiona con una tostadora que regaló como obsequio de boda. Esta película ya está en Netflix.

Netflix: tráiler de la película La tostadora

Embed - La tostadora - Tráiler español

Reparto de La tostadora, película de Netflix

Rajkummar Rao como Ramakant

Sanya Malhotra

Abhishek Banerjee

Upendra Limaye

Seema Pahwa

Dónde ver la película La tostadora, según la zona geográfica