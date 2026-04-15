La alegría no es solo brasilera: pasión por Independiente Rivadavia, de Copacabana al Maracaná

Independiente Rio 3 Independiente Rivadavia llevó unos 3.000 hinchas a Río de Janeiro. Foto: Nicolás Ríos/UNO

Durante la jornada de este miércoles la previa comenzó a vivirse desde temprano. Pasado el mediodía el sector 5 de Copacabana se tiñó de azul.

Independiente Rio 4 Los hinchas azules no podían faltar a esta cita de honor. Foto: Nicolás Ríos/UNO

En familia y con amigos, los hinchas de Independiente Rivadavia fueron poniéndole picante a una calurosa tarde en Río.

Independiente Rio 5 En familia a alentar a la Lepra. Foto: Nicolás Ríos/UNO

Pasadas las 16 los colectivos dijeron presente en el lugar y los grupos fueron ocupando sus lugares. El objetivo es claro: llegar ordenados y juntos al escenario elegido: el estadio Maracaná.

Independiente Río 7 Invasión azul en la playa de Copacabana. Foto: Nicolás Ríos/UNO

La emoción no podía faltar. Personas de todas las edades se mostraron emocionados por el presente del club de sus amores. “Cuántas veces lo soñamos”, “Mirá adonde llegamos” y “Es el premio por no salir corriendo”, son algunas de las frases que más resonaron por Copacabana y sus alrededores.

Embed - Independiente Rivadavia rumbo al Maracaná

El momento histórico que vive Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia, que atraviesa el mejor momento de su historia, viene de tener un inolvidable debut en la Copa Libertadores la semana pasada, cuando derrotó en el Malvinas a Bolívar de Bolivia.

independiente Rio 1 El bombo leproso en la arena de Río. Foto: Nicolás Ríos/UNO

El buen presente de los dirigidos por Alfredo Berti no solo se resume al ámbito internacional, sino que en el plano local están teniendo una gran temporada, marcha primero en la Zona B del Torneo Apertura con 29 puntos y también lidera en la tabla anual, por lo que ilusiona a su gente que viajó en gran número a Río de Janeiro.