La alegría no es solo brasilera: pasión por Independiente Rivadavia, de Copacabana al Maracaná

Independiente Rivadavia continúa su sueño en la Copa Libertadores nada menos que ante el Fluminense, en Río de Janeiro, por la segunda fecha del Grupo C.
Independiente Rivadavia continúa su sueño en la Copa Libertadores nada menos que ante el Fluminense, en Río de Janeiro, por la segunda fecha del Grupo C.
Independiente Rivadavia continúa su sueño en la Copa Libertadores nada menos que ante el Fluminense, en Río de Janeiro, por la segunda fecha del Grupo C.
La cita es impostergable. Y como no era para menos, sus hinchas dijeron presente.
En los últimos días los fanáticos fueron arribando poco a Río de Janeiro. En avión, en micro y algunos otros en autos particulares. Directo desde Mendoza o con escalas en Buenos Aires o Chile. Incluso otros desde lugares más lejanos como Miami o Madrid. Claro, nadie quería perderse este momento.
Durante la jornada de este miércoles la previa comenzó a vivirse desde temprano. Pasado el mediodía el sector 5 de Copacabana se tiñó de azul.
En familia y con amigos, los hinchas de Independiente Rivadavia fueron poniéndole picante a una calurosa tarde en Río.
Pasadas las 16 los colectivos dijeron presente en el lugar y los grupos fueron ocupando sus lugares. El objetivo es claro: llegar ordenados y juntos al escenario elegido: el estadio Maracaná.
La emoción no podía faltar. Personas de todas las edades se mostraron emocionados por el presente del club de sus amores. “Cuántas veces lo soñamos”, “Mirá adonde llegamos” y “Es el premio por no salir corriendo”, son algunas de las frases que más resonaron por Copacabana y sus alrededores.
Independiente Rivadavia, que atraviesa el mejor momento de su historia, viene de tener un inolvidable debut en la Copa Libertadores la semana pasada, cuando derrotó en el Malvinas a Bolívar de Bolivia.
El buen presente de los dirigidos por Alfredo Berti no solo se resume al ámbito internacional, sino que en el plano local están teniendo una gran temporada, marcha primero en la Zona B del Torneo Apertura con 29 puntos y también lidera en la tabla anual, por lo que ilusiona a su gente que viajó en gran número a Río de Janeiro.