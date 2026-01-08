Es campeón del mundo con la Selección argentina y el Atlético de Madrid lo puso en venta

Thiago Almada Es un jugador que eligen en la Selección argentina, pero no le darán rodaje en el Atlético de Madrid.

Y las palabras del autor estadounidense se hicieron realidad porque nada le garantizó al jugador de 24 años que tendría continuidad en el conjunto dirigido por el Cholo Simeone, un equipo que - como si fuera poco - necesita de su capacidad.

Pero como el mundo es cambiante, la realidad del surgido de Fuerte Apache representa esa idea. Ahora es carta de cambio y, lamentablemente para el jugador que aspira a ir al próximo Mundial, lo quieren transferir tras solo haber acumulado 571 minutos.

El programa español denominado El Larguero de Cadena SER fue tajante: Thiago Almada es transferible y esperan que las propuestas que pueden llegar a haber sean lo suficientemente importantes como para recuperar la inversión que realizaron.

Thiago Almada El jugador de la Selección argentina tiene un futuro incierto.

Y claro, Los Colchoneros desembolsaron 21 millones de euros por la mitad de su ficha, luego de momentos polémicos vividos porque fue un jugador que estuvo en otros dos equipos en pocos meses que corresponden al mismo grupo inversor: Botafogo y Olympique de Lyon.

Ahora su futuro es incierto no solo por lo que puede pasar en el Atleti, sino también porque Lionel Scaloni puede cambiar su manera de pensar frente a un jugador con poca continuidad.

El escenario encendió señales de alerta en la Selección argentina, con el Mundial a menos de seis meses de distancia. Hoy, Almada parece ser parte del esqueleto que Lionel Scaloni piensa para la próxima Copa del Mundo, pero la incertidumbre respecto de su futuro siembra un manto de dudas sobre esta posibilidad.