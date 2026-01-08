Es campeón del mundo con la Selección argentina y el Atlético de Madrid lo puso en venta

El fútbol vuelve a demostrar lo ilógico e incoherente de las decisiones que pueden tomar quienes manejan el deporte. Más allá de que las dirigencias puedan tener diferentes miradas sobre los jugadores, llama la atención que un campeón del mundo con la Selección argentina pueda tener su futuro muy lejos del Atlético de Madrid cuando fue apuntado como figura.
Nada le garantiza continuidad a los deportistas: ni ser un jugador elegido por los hinchas ni los títulos conseguidos. Esto queda demostrado con la decisión que tomó el conjunto español respecto al mediapunta que es promesa, presente y futuro.
Es campeón del mundo con la Selección argentina y el Atlético de Madrid lo pone en venta
El Atlético de Madrid decidió que Thiago Almada era parte del futuro del equipo y hay muchas razones para pensarlo: es rápido, hábil y multifuncional. Sin embargo, los pensamientos del psicólogo considerado el "padre de la motivación" (Wayne Dyer) hacen pie en el verdadero mundo, ya que él expresó: "El futuro no está garantizado, es el día a día, única y exclusivamente, lo que nos hará ser felices".
Y las palabras del autor estadounidense se hicieron realidad porque nada le garantizó al jugador de 24 años que tendría continuidad en el conjunto dirigido por el Cholo Simeone, un equipo que - como si fuera poco - necesita de su capacidad.
Pero como el mundo es cambiante, la realidad del surgido de Fuerte Apache representa esa idea. Ahora es carta de cambio y, lamentablemente para el jugador que aspira a ir al próximo Mundial, lo quieren transferir tras solo haber acumulado 571 minutos.
El programa español denominado El Larguero de Cadena SER fue tajante: Thiago Almada es transferible y esperan que las propuestas que pueden llegar a haber sean lo suficientemente importantes como para recuperar la inversión que realizaron.
Ahora su futuro es incierto no solo por lo que puede pasar en el Atleti, sino también porque Lionel Scaloni puede cambiar su manera de pensar frente a un jugador con poca continuidad.
El escenario encendió señales de alerta en la Selección argentina, con el Mundial a menos de seis meses de distancia. Hoy, Almada parece ser parte del esqueleto que Lionel Scaloni piensa para la próxima Copa del Mundo, pero la incertidumbre respecto de su futuro siembra un manto de dudas sobre esta posibilidad.