Mejor que la menta y el romero: las 3 plantas que debes tener en la ventana para alejar a los mosquitos

geranio Geranio.

Por otro lado, además del geranio, una planta infalible para ahuyentar a los mosquitos y evitar picaduras es la hierba gatera o nepeta. Esta especie tiene un fuerte compuesto denominado nepetalactona, el cual es más efectivo que algunos repelentes químicos para alejar insectos. También cuenta con flores hermosas que potenciarán la decoración.

La hierba gatera es una especie que no demanda múltiples cuidados de jardinería. Con un riego regular favoreceremos a su floración. Es importante evitar el encharcamiento para que sus raíces no se pudran. Otro dato importante a considerar es la poda, la cual debe ser ligera durante el crecimiento e intensa al final del invierno.

hierba gatera Hierba gatera.

Finalmente, la tagete (conocida también como clavel de moro o caléndula de la India) nos ayudará a ponerle fin a los mosquitos en el hogar. Con una belleza superlativa gracias a sus flores rojas, naranjas y amarillas, este ejemplar es mejor que la menta o el romero.

tagete Tagete.

Entre los cuidados de jardinería para esta planta se destaca la exposición al sol, la cual debe ser directa. En lo que concierne al riego, el mismo debe ser moderado y regular para favorecer la floración. En líneas generales, se trata de un ejemplar muy resistente.