Mejor que la menta y el romero: las 3 plantas que debes tener en la ventana para alejar a los mosquitos

Con cualquiera de estas plantas en tu ventana, los mosquitos se mantendrán lejos y no te picarán

Walter Vasquez
Walter Vasquez
Dile adiós a los mosquitos con estas plantas.

Aunque la menta y el romero, por su aroma, son plantas efectivas para alejar a los mosquitos del hogar, no son los únicos ejemplares que cumplen este objetivo. Además, existen otras especies que ahuyentan a estos insectos, al mismo tiempo que llenan de color la sala gracias a sus hermosas flores.

¿Cuáles son las mejores plantas para alejar mosquitos en casa?

De acuerdo al testimonio de especialistas, el geranio es una de las plantas que no puede faltar en casa si queremos alejar a los mosquitos. Este ejemplar cuenta con un fuerte olor cítrico que desagrada a los insectos.

En lo que respecta a los cuidados de jardinería que necesita este ejemplar, el geranio tolera la sequía, siendo apto para principiantes y olvidadizos. Además, requiere una exposición solar directa, por lo que su maceta deberá estar en la ventana y no debe estar obstruida por ninguna cortina.

Geranio.

Por otro lado, además del geranio, una planta infalible para ahuyentar a los mosquitos y evitar picaduras es la hierba gatera o nepeta. Esta especie tiene un fuerte compuesto denominado nepetalactona, el cual es más efectivo que algunos repelentes químicos para alejar insectos. También cuenta con flores hermosas que potenciarán la decoración.

La hierba gatera es una especie que no demanda múltiples cuidados de jardinería. Con un riego regular favoreceremos a su floración. Es importante evitar el encharcamiento para que sus raíces no se pudran. Otro dato importante a considerar es la poda, la cual debe ser ligera durante el crecimiento e intensa al final del invierno.

Hierba gatera.

Finalmente, la tagete (conocida también como clavel de moro o caléndula de la India) nos ayudará a ponerle fin a los mosquitos en el hogar. Con una belleza superlativa gracias a sus flores rojas, naranjas y amarillas, este ejemplar es mejor que la menta o el romero.

Tagete.

Entre los cuidados de jardinería para esta planta se destaca la exposición al sol, la cual debe ser directa. En lo que concierne al riego, el mismo debe ser moderado y regular para favorecer la floración. En líneas generales, se trata de un ejemplar muy resistente.

