De 12 metros y cabeza pequeña: el descubrimiento de un nuevo dinosaurio en la Patagonia

Este hallazgo estuvo liderado por Leonardo Filippi, investigador del Museo Municipal “Argentino Urquiza” de Rincón de los Sauces. Según detallaron, el dinosaurio tenía características particulares.

Este dinosaurio pertenece al grupo de los titanosaurios, famosos por su tamaño colosal y su presencia dominante en la Patagonia durante el Cretácico Superior.

dinosaurio, descubrimiento La presencia de este dinosaurio fue dominante en la Patagonia.

Yeneen houssayi tenía una cabeza pequeña en comparación con su cuerpo, medía entre 10 y 12 metros de largo y pesaba entre 8 y 10 toneladas. Los científicos lograron identificarlo como una especie nueva gracias a las características únicas de algunas partes de su cuerpo, todas perfectamente conservadas.

Un descubrimiento de larga data

El camino hacia este gran descubrimiento comenzó en el año 2003, cuando Gendarmería Nacional comunicó el hallazgo de restos fósiles en el área conocida como Cerro Overo-La Invernada.

Con esta información se pudo identificar una gran área de riqueza paleontológica, aunque no se podían rescatar los huesos y los distintos descubrimientos por su difícil acceso.

Una década más tarde, en 2013, tras los trabajos realizados en la zona junto a una empresa petrolera, posibilitó la reapertura de nuevos caminos, y el yacimiento fue redescubierto.

El hallazgo de Yeneen houssayi no solo suma una nueva pieza al rompecabezas de la prehistoria argentina, sino que también abre la puerta a nuevas investigaciones sobre la vida y la diversidad de este tipo de dinosaurios en el sur de América Latina.