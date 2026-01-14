Uno de los equipos pertenecientes al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) ha realizado un nuevo e impactante descubrimiento en la Patagonia. El mismo fue publicado en la revista Historical Biology, en un hallazgo en el que puedes acceder a continuación.
De 12 metros y cabeza pequeña: el descubrimiento de un nuevo dinosaurio en la Patagonia
Los científicos lograron identificar al descubrimiento gracias a la perfecta conservación de algunas partes de su cuerpo. Los detalles del dinosaurio
Se trata de una nueva especie de dinosaurio con particulares características, que vivió hace 83 millones de años, y fue bautizado como Yeneen houssayi en honor al científico e investigador argentino Bernardo Houssay.
Descubren una nueva especie de dinosaurio en la Patagonia argentina
El descubrimiento de esta nueva especie conserva, más precisamente, gran parte de su esqueleto axial, es decir, las vértebras, aporta información anatómica valiosa que permite compararla con otros titanosaurios.
Este hallazgo estuvo liderado por Leonardo Filippi, investigador del Museo Municipal “Argentino Urquiza” de Rincón de los Sauces. Según detallaron, el dinosaurio tenía características particulares.
Este dinosaurio pertenece al grupo de los titanosaurios, famosos por su tamaño colosal y su presencia dominante en la Patagonia durante el Cretácico Superior.
Yeneen houssayi tenía una cabeza pequeña en comparación con su cuerpo, medía entre 10 y 12 metros de largo y pesaba entre 8 y 10 toneladas. Los científicos lograron identificarlo como una especie nueva gracias a las características únicas de algunas partes de su cuerpo, todas perfectamente conservadas.
Un descubrimiento de larga data
El camino hacia este gran descubrimiento comenzó en el año 2003, cuando Gendarmería Nacional comunicó el hallazgo de restos fósiles en el área conocida como Cerro Overo-La Invernada.
Con esta información se pudo identificar una gran área de riqueza paleontológica, aunque no se podían rescatar los huesos y los distintos descubrimientos por su difícil acceso.
Una década más tarde, en 2013, tras los trabajos realizados en la zona junto a una empresa petrolera, posibilitó la reapertura de nuevos caminos, y el yacimiento fue redescubierto.
El hallazgo de Yeneen houssayi no solo suma una nueva pieza al rompecabezas de la prehistoria argentina, sino que también abre la puerta a nuevas investigaciones sobre la vida y la diversidad de este tipo de dinosaurios en el sur de América Latina.