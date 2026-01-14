Grandes cuestionamientos a Julián Álvarez en la victoria del Atlético de Madrid por Copa del Rey

Embed EL GOLAZO DE GRIEZMANN DE FALTA



A unos cuantos se les debería caer la cara de vergüenza viendo como Griezmann con 34 años lidera el ataque

pic.twitter.com/c2F8ov9j1Y — (@finallyxpablo) January 13, 2026

Sin embargo, los medios de comunicación españoles centraron sus críticas en torno al rendimiento de Julián Álvarez quien, nuevamente, no logró convertir.

Julián Álvarez fue duramente criticado en la victoria del Atlético Madrid

Desde noviembre de 2025 que la Araña no logra convertir y ya son ocho los partidos consecutivos en la Liga de España donde mantiene sus estadísticas en cero. Además, se le suma el partido por semifinales de la Supercopa contra el Real Madrid (caída por 2 a 1) y el triunfo frente al Deportivo La Coruña por los octavos de final de la Copa del Rey. De esta manera alcanzó los 10 partidos sin gritar goles propios.

Fue así que comenzó una lluvia de críticas contra el delantero argentino, diario Marca escribió: "Julián, al once. Pese a que Simeone pensó hacer rotaciones durante la semana, al final colocó a casi todos los mejores. Incluido una Araña que necesita revertir su mala racha ya. Cuanto antes. Porque es el jugador franquicia y si los rojiblancos tienen opciones de pelear títulos será con una gran versión del argentino".

De igual manera pusieron en valor su sacrificio: "Lo dejó todo en el verde y sólo en la primera parte las tuvo de falta, de cabeza, con ambas piernas. Le puede salir o no, pero nada que reprochar a su actitud. Eso sí, en el 60 volvió al banquillo, un sitio demasiado habitual para él este curso".

Julián Álvarez Diario Marca valoró la actitud de Julián Álvarez.

Diario AS, un poco más crítico, explicó: "Se busca a la Araña. Y se sigue sin encontrar. Tuvo la primera del partido con un cabezazo tras el centro de Griezmann. Y luego tardó en decidir en un mano a mano donde estaba Baena solo. Pero no aparece en los partidos, gris y apático. Lejísimos del Julián de hace un año. Y el techo del equipo se empequeñece si su estrella está así".

El medio que fulminó a la Araña fue El Desmarque, quienes lo calificaron con un 1: "Julián Álvarez (1): terrible. Falló hasta tres ocasiones clarísimas de gol, las tres a pase de Griezmann: una de cabeza al inicio, otra antes del descanso frente al portero en la que intentó una picadita y a tercera, la más clara de todas, al inicio de la segunda mitad, muy lento en la ejecución. Envió una falta lejos de la portería y no apareció en el juego combinativo del equipo. Sustituido en el 58".

Pero el fútbol siempre da revancha y Julián Álvarez tendrá su oportunidad el 18 de enero cuando el Aleti enfrente al Deportivo Alavés en el Estadio Metropolitano, por la jornada 20 de la Liga de España.