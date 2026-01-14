Usando un par de toallas viejas y rotas, aprendé a hacer una hermosa alfombra para el baño

Toallas viejas

Hilo y aguja

Alfileres

Tijera (debe tener filo para poder cortar toallas)

Toallas alfombras Las toallas viejas pueden convertirse en hermosas alfombras.

El primer paso será cortar las toallas en tiras. Dobla cada toalla por la mitad y corta tiras de aproximadamente 3 cm de ancho. Necesitarás varias tiras de cada toalla. El próximo paso será tomar 3 tiras de diferentes colores y cóselas juntas en un extremo. Repite este proceso con todas las tiras.

Comienza a trenzas las 3 tiras juntas, asegurándote de que queden bien ajustadas. Continúa trenzando hasta que hayas utilizado todas las tiras. Una vez que hayas terminado de trenzar las toallas, cose los extremos para asegurar y ajustar las trenzas.

Luego, enrolla la trenza en forma de caracol o espiral, cosiendo cada vuelta para mantener la forma. Puedes añadir un forro en la parte inferior para mayor durabilidad a la alfombra.

Alfombra con toallas

¿Cuáles son los beneficios de usar una alfombra hecha con toallas viejas?