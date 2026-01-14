Cómo hacer un barrefondo casero utilizando una manguera vieja: método de limpieza efectivo

Ante la llegada del verano y el calor, muchas son las personas que comprar o sacan la clásica pileta Pelopincho para refrescarse, aunque uno de los problemas de la misma es que viene sin instrumentos de limpieza. Puedes fabricarlos tú mismo, con una manguera vieja como elemento principal.
La pileta Pelopincho es un ícono en la Argentina, y son muchas las personas que la utilizan debido a sus populares ventajas. Algunas de ellas son su accesibilidad y su fácil adaptación a los hogares.
Cómo hacer un barrefondo casero usando una manguera vieja
Para realizar un barrefondo casero este verano, puedes utilizar algunos elementos viejos, como una manguera, y aprovechar el principio de los vasos comunicantes, es decir, la succión por gravedad.
El principio de succión por gravedad se basa en el flujo de un líquido desde un punto de mayor altura (energía potencial) hacia uno de menor altura, utilizando la propia fuerza de la gravedad para moverlo, sin necesidad de bombas en el caso de la pileta.
Funciona porque el agua fluye naturalmente hacia abajo, creando una "presión" o arrastre que puede usarse para moverla a través de tuberías, filtros o para crear un efecto sifón, aprovechando su energía potencial.
Además de la manguera, los materiales que necesitas son los que se enumeran a continuación:
- Botella de plástico: servirá como la "cabeza" de aspiración.
- Palo de escoba: para dirigir el barrefondo sin agacharte.
- Cinta de embalaje o precintos: para asegurar las uniones.
Una vez que tengas todo, lo que tienes que empezar por hacer es cortar la base de la botella de plástico. En tu pileta, la parte superior actuará como embudo de succión.
Luego, perfora la tapa de la botella o retírala, para luego introducir un extremo de la manguera al interior de la botella. Asegura la unión con abundante cinta de embalaje para que sea hermética.
Por último, une el palo de escoba a la manguera, cerca de la botella, usando cinta o precintos. Esto te permitirá mover el dispositivo por el fondo con precisión.
Cómo utilizar este barrefondo casero
- Sumerge completamente la manguera y la botella en la piscina hasta que no salgan burbujas de aire.
- Tapa firmemente con el pulgar el extremo libre de la manguera que está bajo el agua.
- Saca el extremo tapado fuera de la piscina, llévalo al desagüe (siempre por debajo del nivel de la piscina) y suéltalo. El agua comenzará a salir por gravedad, arrastrando la suciedad.
- Desplaza la botella lentamente por el fondo para aspirar los sedimentos.