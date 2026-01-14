Cómo hacer un barrefondo casero utilizando una manguera vieja: método de limpieza efectivo

El principio de succión por gravedad se basa en el flujo de un líquido desde un punto de mayor altura (energía potencial) hacia uno de menor altura, utilizando la propia fuerza de la gravedad para moverlo, sin necesidad de bombas en el caso de la pileta.

DIY manguera reciclaje.jpg Con una manguera vieja, puedes crear un barrefondo casero.

Funciona porque el agua fluye naturalmente hacia abajo, creando una "presión" o arrastre que puede usarse para moverla a través de tuberías, filtros o para crear un efecto sifón, aprovechando su energía potencial.

Además de la manguera, los materiales que necesitas son los que se enumeran a continuación:

Botella de plástico: servirá como la "cabeza" de aspiración.

para dirigir el barrefondo sin agacharte.

para dirigir el barrefondo sin agacharte. Cinta de embalaje o precintos: para asegurar las uniones.

Una vez que tengas todo, lo que tienes que empezar por hacer es cortar la base de la botella de plástico. En tu pileta, la parte superior actuará como embudo de succión.

Luego, perfora la tapa de la botella o retírala, para luego introducir un extremo de la manguera al interior de la botella. Asegura la unión con abundante cinta de embalaje para que sea hermética.

Por último, une el palo de escoba a la manguera, cerca de la botella, usando cinta o precintos. Esto te permitirá mover el dispositivo por el fondo con precisión.

Cómo utilizar este barrefondo casero