La demanda de los medicamentos para adelgazar -aunque en realidad son para tratar la diabetes- se disparó y generó faltantes en farmacias, aunque la cantidad está controlada. "Si no hay una marca hay de otra", contó Beatriz Cucchi, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Mendoza.
Aumentó la demanda de medicamentos para adelgazar: qué pasa con el stock en las farmacias
Beatriz Cucchi, presidenta del Colegio de Farmacéuticos, dijo que hay alternativas. El Ozempic cuesta hasta $360.000 mientras opciones nacionales rondan los $113.000
Al respecto, aclaró que se puede seguir utilizando una marca alternativa sin generar mayores problemas en el tratamiento. Y que hay marcas de laboratorios extranjeros -Ozempic o Wegovy- y nacionales -Dutide u Obetide-, pero no hay faltante generalizado.
La diferencia está en el precio: mientras que el Ozempic ronda entre los $300.000 y $360.000, las opciones nacionales como el Obetide pueden costar casi la mitad (entre $113.000 y $190.000, dependiendo de la dosis, que es semanal).
El Obetide estuvo en falta la semana pasada por ser el más económico, según explicó Cucchi en diálogo con Radio Nihuil.
"No son medicamentos salvadores"
Cucchi destacó la obligación de ser conscientes en la toma de estos medicamentos y el deber de consumirlos bajo supervisión médica. Al igual que le pidió a los médicos una prescripción responsable porque todo remedio tiene efectos secundarios por mínimos que sean.
"No son medicamentos salvadores. Te puede ayudar a que vos, cambiando tu estilo de vida, tu alimentación y aumentando la actividad física, el medicamento te ayude a que puedas adelgazar ya que te enlentece el vaciado gástrico, que es verdad, te ayuda a controlar el apetito. Entonces, uno tiene que cambiar los hábitos", aconsejó.
Al respecto de en cuánto tiempo tardan en hacer efecto los medicamentos para adelgazar, advirtió que dependerá de la adhesión del paciente al tratamiento y los cambios de hábitos que haga para después continuar con ese estilo de vida. "Cuestión de que lo que ganó, no lo pierda", completó.
Aumento de médicos que prescriben estos medicamentos
Consultada acerca de si hay más médicos recetando este tipo de medicamentos, como el Ozempic, dijo que sí y que muchos lo ven como un paso intermedio a una operación como puede ser el cinturón gástrico.
"Si con una dieta sola vos no podes, si con el cambio de hábito solo no podes, el medicamento puede estimular el cambio de hábito, que te den ganas de seguir con ese cambio de hábito, porque notas resultados más rápidos. Entonces eso hace que vos te adhieras al tratamiento y te adhieras al cambio de hábito", resaltó.
¿En realidad qué son estos medicamentos?
El Ozempic -y las otras marcas- está compuesto por la sustancia semiglutida, que reduce los niveles de azúcar en la sangre al estimular la secreción de la hormona insulina y disminuir la de glucagón. El remedio se utiliza para tratar la diabetes tipo 2 -la que no necesariamente necesita insulina para controlarse- y desde hace un tiempo tiene repercusión pública porque se descubrió que sirve para adelgazar.
En general, se indica para personas con diabetes tipo 2 que no pueden ser tratadas con metformina, o que no toleran la combinación de medicamentos.
Viene en forma de lapiceras inyectables -similar a la presentación de la insulina para tratar la diabetes tipo 1- y cada caja contiene 12 dosis.
Según explicó el médico Sergio Saracco es que hay que tener en cuenta que si se la utiliza sin tener diabetes -es decir, la gente que la emplea solamente para adelgazar- puede producir una hipoglucemia, muy peligrosa para la salud.
Otros estudios han detectado la posibilidad que afecte a los riñones y al páncreas, pudiendo producir en casos extremos, pancreatitis. Otra posibilidad es que genere cálculos renales.
Pero entre los efectos secundarios positivos que se están estudiando, además de ser un medicamento efectivo para adelgazar, podría servir como tratamiento para el Alzheimer, lo cual no ha sido definitivamente comprobado.