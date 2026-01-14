Aumentó la demanda de medicamentos para adelgazar: qué pasa con el stock en las farmacias

ozempic.webp El medicamento que se utiliza para adelgazar que en realidad es para tratar la diabetes tipo 2.

El Obetide estuvo en falta la semana pasada por ser el más económico, según explicó Cucchi en diálogo con Radio Nihuil.

"No son medicamentos salvadores"

Cucchi destacó la obligación de ser conscientes en la toma de estos medicamentos y el deber de consumirlos bajo supervisión médica. Al igual que le pidió a los médicos una prescripción responsable porque todo remedio tiene efectos secundarios por mínimos que sean.

"No son medicamentos salvadores. Te puede ayudar a que vos, cambiando tu estilo de vida, tu alimentación y aumentando la actividad física, el medicamento te ayude a que puedas adelgazar ya que te enlentece el vaciado gástrico, que es verdad, te ayuda a controlar el apetito. Entonces, uno tiene que cambiar los hábitos", aconsejó.

Al respecto de en cuánto tiempo tardan en hacer efecto los medicamentos para adelgazar, advirtió que dependerá de la adhesión del paciente al tratamiento y los cambios de hábitos que haga para después continuar con ese estilo de vida. "Cuestión de que lo que ganó, no lo pierda", completó.

ozempic.avif La presidenta del colegio de farmacéuticos afirmó que estos medicamentos no son "salvadores".

Aumento de médicos que prescriben estos medicamentos

Consultada acerca de si hay más médicos recetando este tipo de medicamentos, como el Ozempic, dijo que sí y que muchos lo ven como un paso intermedio a una operación como puede ser el cinturón gástrico.

"Si con una dieta sola vos no podes, si con el cambio de hábito solo no podes, el medicamento puede estimular el cambio de hábito, que te den ganas de seguir con ese cambio de hábito, porque notas resultados más rápidos. Entonces eso hace que vos te adhieras al tratamiento y te adhieras al cambio de hábito", resaltó.

¿En realidad qué son estos medicamentos?

El Ozempic -y las otras marcas- está compuesto por la sustancia semiglutida, que reduce los niveles de azúcar en la sangre al estimular la secreción de la hormona insulina y disminuir la de glucagón. El remedio se utiliza para tratar la diabetes tipo 2 -la que no necesariamente necesita insulina para controlarse- y desde hace un tiempo tiene repercusión pública porque se descubrió que sirve para adelgazar.

En general, se indica para personas con diabetes tipo 2 que no pueden ser tratadas con metformina, o que no toleran la combinación de medicamentos.

Viene en forma de lapiceras inyectables -similar a la presentación de la insulina para tratar la diabetes tipo 1- y cada caja contiene 12 dosis.

Sergio Saracco.jpg El médico Sergio Saracco.

Según explicó el médico Sergio Saracco es que hay que tener en cuenta que si se la utiliza sin tener diabetes -es decir, la gente que la emplea solamente para adelgazar- puede producir una hipoglucemia, muy peligrosa para la salud.

Otros estudios han detectado la posibilidad que afecte a los riñones y al páncreas, pudiendo producir en casos extremos, pancreatitis. Otra posibilidad es que genere cálculos renales.

Pero entre los efectos secundarios positivos que se están estudiando, además de ser un medicamento efectivo para adelgazar, podría servir como tratamiento para el Alzheimer, lo cual no ha sido definitivamente comprobado.