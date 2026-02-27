Reciclaje: no tirés las cáscaras de huevo, guardalas y transformalas en maravillosas ideas para el hogar

Cuidado de plantas

Esta es la idea más popular de todas. Luego de reciclar las cáscaras de huevo y secarlas como te mencioné anteriormente, deberás triturarlas hasta convertirlas en polvo y esparcirlas alrededor de tus plantas. Esto aporta calcio al suelo, fomentando el crecimiento de los ejemplares, tanto de jardín como de interior.

Por otro lado, las cáscaras de huevo también podrán actuar como barrera física. En este caso, deberás esparcir pequeños trozos de cáscaras alrededor de las plantas. Así, plagas de caracoles y babosas, por ejemplo, no atacarán tus cultivos.

cascaras de huevo jardin Así podrás reciclar cáscaras de huevo y beneficiar a tus plantas.

Semilleros

Esta es una de las opciones más estéticas y funcionales para quienes aman la jardinería o quieren empezar un huerto en casa. Para comenzar, deberás intentar romper el huevo quitando solo la parte superior para conservar la mayor parte de la cáscara entera. Lavar el interior con cuidado y hacer un agujero diminuto en la base con un alfiler para el drenaje.

Luego, llenar la cáscara con un poco de tierra, plantar la semilla y, cuando el brote esté listo para pasar a una maceta más grande, podés plantar la cáscara entera directamente en la tierra. La misma se biodegradará lentamente, nutriendo a la planta mientras crece.

cascaras de huevo Reciclar cáscaras de huevo te brindará distintos beneficios.

Afilar las cuchillas de la licuadora

El tercero de los trucos sugeridos pasará por usar las cáscaras para afilar las cuchillas de la licuadora. Tras reciclar este desecho, tendrás un aliado para recuperar el corte de tu electrodoméstico.

El primer paso para este truco consistirá en poner las cáscaras en la licuadora con un poco de agua y encenderla durante un minuto. Luego, solo tendrás que enjuagar bien y notarás cómo las cuchillas tienen más filo.