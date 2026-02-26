No tires el carozo de aceituna y transfórmalo en un tesoro para tu jardín

_aceituna Cuando comas aceitunas procura guardar su carozo.

Por qué los carozos de aceitunas son un tesoro y qué hacer con ellos

Uno de los usos más prácticos del carozo de aceituna es como base de drenaje en macetas. Para usarlo tenés que lavar bien los carozos para retirar restos de pulpa, dejarlos secar y poner una capa en el fondo de la maceta antes de agregar la tierra. Esto evita que el agua se acumule en las raíces y ayuda a prevenir hongos y pudrición.

Además, si bien tardan en degradarse, los carozos pueden incorporarse al compost que usas para tu jardín. Si los triturás, el proceso será mucho más rápido. Al mezclarlos con restos húmedos como cáscaras de frutas o yerba usada, ayudan a equilibrar la humedad del compostero.

¿Sabías que podés intentar cultivar un olivo desde el carozo? El árbol del Olea europaea puede crecer a partir de este carozo, aunque requiere paciencia, tal como remojarlo varios días, escarificar suavemente la superficie y plantarlo en tierra húmeda y bien drenada. Puede tardar semanas o meses en brotar, pero el resultado vale la espera.

_aceituna (1) Los carozos tienen miles de beneficios si los sabes aprovechar.

Beneficios de reutilizar carozos de aceitunas

Reduce residuos orgánicos.

Disminuye la necesidad de comprar materiales de drenaje.

Promueve hábitos más ecológicos en el hogar.

Puedes crear un apoya ollas o salvamanteles térmico, resistente al calor y completamente ecológico.

Puedes hacer crecer un árbol con paciencia, amor y cuidado.

En tiempos donde el reciclaje y la sustentabilidad son tendencia, hay pequeños gestos como este pueden marcar la diferencia en tu jardín y en el ambiente. Por eso, cuando comas aceitunas y apartes su carozo, antes de tirarlos a la basura, pensalo dos veces porque ese carozo que quedó después de la picada puede convertirse en un verdadero tesoro verde.