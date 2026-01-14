Boca vs Millonarios: la primera prueba del Xeneize en el 2026 y la formación de Claudio Úbeda

De ser ratificado ese once que probó el DT, la novedad pasaría por la incorporación de Ander Herrera desde el arranque. El esquema también se vería alterado: de un 4-4-2 pasaría a un 4-3-3. Kevin Zenón podría estar incluído en este equipo más "alternativo" que paró Úbeda en el entrenamiento.

boca 2 Ayrton Costa y Lautaro Di Lollo serían titulares en Boca ante Millonarios.

Edinson Cavani, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia no participaron de aquella práctica de fútbol por distintas dolencias físicas que los vienen aquejando desde hace algunas semanas, En el caso de Cavani, el uruguayo arrastra la molestia lumbar que lo condicionó durante todo el 2025.

La idea de Úbeda para este cruce es darle rodaje a distintos futbolistas para que se genere mayor competitividad en el plantel. A la espera del único refuerzo, Marino Hinestroza, y con la expectativa de que se incorpore algún otro refuerzo, el DT moverá lo que tiene a disposición para enfrentar a Millonarios.

La probable formación de Boca para enfrentar a Millonarios en el amistoso internacional

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Kevin Zenón o Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.