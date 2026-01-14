Boca vs Millonarios: la primera prueba del Xeneize en el 2026 y la formación de Claudio Úbeda

Boca se prepara para asumir el primer compromiso del 2026. Este miércoles, desde las 19 en La Bombonera, el Xeneize enfrentará a Millonarios de Colombia en el encuentro correspondiente a un amistoso internacional que abrirá un año de importantes desafíos en su horizonte. El más importante: la Copa Libertadores, la obsesión de Juan Román Riquelme.
Por la Copa Miguel Ángel Russo (en memoria del fallecido DT), Boca se medirá ante el elenco cafetero con el objetivo de sacar provecho a un ensayo de fútbol de índole internacional que, en la previa, contará con un buen marco de público en La Bombonera.
Boca se mide ante Millonarios en el primer partido del año
El pasado lunes, Boca tuvo una práctica de fútbol donde Claudio Úbeda dejó entrever que probará caras distintas a comparación del equipo que culminó el 2025 ante Racing en la eliminación por semifinales del Torneo Clausura.
De ser ratificado ese once que probó el DT, la novedad pasaría por la incorporación de Ander Herrera desde el arranque. El esquema también se vería alterado: de un 4-4-2 pasaría a un 4-3-3. Kevin Zenón podría estar incluído en este equipo más "alternativo" que paró Úbeda en el entrenamiento.
Edinson Cavani, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia no participaron de aquella práctica de fútbol por distintas dolencias físicas que los vienen aquejando desde hace algunas semanas, En el caso de Cavani, el uruguayo arrastra la molestia lumbar que lo condicionó durante todo el 2025.
La idea de Úbeda para este cruce es darle rodaje a distintos futbolistas para que se genere mayor competitividad en el plantel. A la espera del único refuerzo, Marino Hinestroza, y con la expectativa de que se incorpore algún otro refuerzo, el DT moverá lo que tiene a disposición para enfrentar a Millonarios.
La probable formación de Boca para enfrentar a Millonarios en el amistoso internacional
Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Kevin Zenón o Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.