Cómo reproducir un naranjo con tan solo una semilla de su fruta: el paso a paso

Las semillas tienen una cubierta dura. Para acelerar la germinación, podés quitar suavemente esa piel exterior con cuidado de no dañar el interior. Este paso no es obligatorio, pero aumenta la velocidad y el porcentaje de brotación.

Después coloca las semillas en un vaso con agua tibia durante 24 horas para activar el embrión y facilitar que broten. Luego es el turno de preparar la maceta, usa una con buen drenaje y llenala con tierra suelta y fértil. Lo ideal es una mezcla para plantas cítricas o tierra común con un poco de arena.

Enterrá la semilla a unos 2 centímetros de profundidad, cubrila con tierra y regá suavemente para humedecer sin encharcar. Pone la maceta en un lugar cálido y luminoso, pero sin sol directo intenso al principio. La temperatura ideal para germinar está entre 20 y 25 °C.

La semilla puede tardar entre 2 y 6 semanas en brotar. Durante ese tiempo, mantené la tierra húmeda, pero nunca empapadas. Cuando aparezca el primer brote verde, tu naranjo ya habrá comenzado su camino.

naranjo (2) El Naranjo es un árbol frutal del género Citrus, que forma parte de la familia de las rutáceas. Se trata de un árbol de porte mediano que se caracteriza por tener un pequeño fruto.

Cómo cuidar el naranjo joven

Una vez que la planta tenga varios centímetros:

Exponela gradualmente al sol.

Regá cuando la tierra esté seca en la superficie.

Evitá las heladas y los vientos fuertes.

Trasplantala a una maceta más grande cuando crezca.

El naranjo cultivado desde semilla puede tardar entre 5 y 8 años en producir frutos. Sin embargo, será un árbol fuerte, adaptado a su entorno y con una vida muy larga.