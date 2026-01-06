Qué pasa cuando el naranjo tira los frutos verdes: qué significa y qué debo hacer

Cuando el naranjo tira frutos verdes, está haciendo un ajuste natural. El árbol “evalúa” cuánta energía tiene, es decir, en cuando a agua, nutrientes, reservas y decide conservar solo los frutos que realmente puede llevar a término. Los agrónomos llaman a esto raleo natural (o “caída fisiológica”). Es la forma que tiene el naranjo de evitar agotarse y producir muchos frutos pero pequeños, ácidos o deformes.

Lo cierto es que hay momentos del año en los que la caída es esperable. Por lo general suele ser poco después de la floración, donde el árbol descarta los frutos que no se polinizaron bien.

Al inicio del verano, ya que ajusta la carga de frutos para sobrevivir al calor y a la demanda de agua y tras brotes vigorosos porque prioriza crecer raíces y ramas antes que sostener demasiados frutos. En este sentido, mientras el árbol siga verde, con hojas firmes y frutos restantes sanos, no es un problema.

naranjo con fruto verde (3) El naranjo es un árbol frutal que requiere cuidados necesarios y dedicados para que sus beneficios den fruto.

Cómo ayudar al naranjo a sostener más frutos sin forzarlo