Por qué tu naranjo tiene manchas negras en sus hojas o frutos: qué significa y cómo solucionarlo

naranjo con manchas negras (1) El naranjo es un cítrico que puede presentar una serie de problemas que muchos desconocen.

Una de las principales causas es la fumagina, un hongo que forma una capa negra similar al hollín sobre hojas y frutos. Este hongo no ataca directamente al naranjo, sino que se desarrolla sobre una sustancia pegajosa llamada melaza, producida por insectos como pulgones, cochinillas o mosca blanca.

Otro hongo común es la mancha negra de los cítricos, que genera puntos oscuros más definidos, hundidos y persistentes, especialmente en los frutos. Estos suelen aparecer cuando hay cochinillas, pulgones, mosca blanca. Estos insectos debilitan el árbol y crean el ambiente ideal para el desarrollo de hongos.

Otra opción es el exceso de humedad y poca ventilación, pues cuando hay ambientes muy húmedos, lluvias frecuentes o árboles con copa muy cerrada favorecen la aparición de hongos foliares, que se manifiestan como manchas oscuras en hojas y frutos.

Claramente, ambas situaciones son un problema para el árbol, ya que reducen tanto la salud como el proceso de producción, aunque, como todo, tiene solución.

naranjo con manchas negras (2) Por lo general, son las plagas las que pueden ocasionar estos problemas en el naranjo.

Cómo solucionar las manchas negras del naranjo

Antes de actuar, observá si hay insectos, melaza pegajosa o manchas secas y profundas.

secas y profundas. Aplicar jabón potásico o aceite de neem en el naranjo ayuda a eliminar los insectos que generan el problema.

ayuda a eliminar los insectos que generan el problema. En casos de fumagina, se pueden limpiar suavemente las hojas con agua y jabón neutro diluido.

Retirar ramas muy densas o enfermas permite que circule el aire y reduce la humedad.

Usar fungicidas naturales o específicos

Si el problema persiste, se pueden aplicar productos antifúngicos aptos para cítricos, siempre respetando las indicaciones.

En la mayoría de los casos, las naranjas siguen siendo comestibles, sobre todo si el problema es superficial. Sin embargo, si el fruto presenta lesiones profundas o zonas hundidas, es mejor descartarlo