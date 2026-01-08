Por qué tu naranjo tiene manchas negras en sus hojas o frutos: qué significa y cómo solucionarlo

Ver manchas negras en las hojas o en los frutos del naranjo es una señal que puede preocupar a quienes tienen este árbol en casa. Aunque puede parecer grave, en la mayoría de los casos se trata de problemas comunes y reversibles si se identifican a tiempo. Si tenés uno, enterate qué significa estas manchas y cómo actuar para salvar el cítrico.
El naranjo (Citrus × sinensis) es uno de los frutales más comunes en patios y jardines, pero también uno de los primeros en mostrar signos visibles cuando algo no está bien. Entre las señales más frecuentes está la pigmentación negra en forma de manchas, un síntoma que muchos pasan por alto, pero que puede revelar problemas importantes en la planta.
Qué significan las manchas negras en el naranjo
Las manchas negras no aparecen al azar. Suelen ser una respuesta del árbol a determinados hongos, plagas o desequilibrios ambientales. Dependiendo de su textura y ubicación, pueden significar distintos problemas.
Una de las principales causas es la fumagina, un hongo que forma una capa negra similar al hollín sobre hojas y frutos. Este hongo no ataca directamente al naranjo, sino que se desarrolla sobre una sustancia pegajosa llamada melaza, producida por insectos como pulgones, cochinillas o mosca blanca.
Otro hongo común es la mancha negra de los cítricos, que genera puntos oscuros más definidos, hundidos y persistentes, especialmente en los frutos. Estos suelen aparecer cuando hay cochinillas, pulgones, mosca blanca. Estos insectos debilitan el árbol y crean el ambiente ideal para el desarrollo de hongos.
Otra opción es el exceso de humedad y poca ventilación, pues cuando hay ambientes muy húmedos, lluvias frecuentes o árboles con copa muy cerrada favorecen la aparición de hongos foliares, que se manifiestan como manchas oscuras en hojas y frutos.
Claramente, ambas situaciones son un problema para el árbol, ya que reducen tanto la salud como el proceso de producción, aunque, como todo, tiene solución.
Cómo solucionar las manchas negras del naranjo
- Antes de actuar, observá si hay insectos, melaza pegajosa o manchas secas y profundas.
- Aplicar jabón potásico o aceite de neem en el naranjo ayuda a eliminar los insectos que generan el problema.
- En casos de fumagina, se pueden limpiar suavemente las hojas con agua y jabón neutro diluido.
- Retirar ramas muy densas o enfermas permite que circule el aire y reduce la humedad.
- Usar fungicidas naturales o específicos
- Si el problema persiste, se pueden aplicar productos antifúngicos aptos para cítricos, siempre respetando las indicaciones.
En la mayoría de los casos, las naranjas siguen siendo comestibles, sobre todo si el problema es superficial. Sin embargo, si el fruto presenta lesiones profundas o zonas hundidas, es mejor descartarlo