Descubrimiento en Chile revela la grotesca muerte de una momia de hace mil años

La posición del cuerpo y la naturaleza de las lesiones indicaron que la víctima se encontraba agachada, posiblemente trabajando con martillos de piedra o intentando protegerse la cabeza con los brazos en el último segundo. El derrumbe del techo de la mina provocó el colapso de su caja torácica y daños severos en la médula espinal, lo que causó la muerte de forma casi instantánea, dejando su cuerpo atrapado bajo los escombros durante siglos.

El contexto de la minería antigua

turquesas La causa de muerte fue el derrumbe de una mina de turquesas.

Junto a los restos humanos, los arqueólogos recuperaron un ajuar que incluía un arco, flechas y un kit de rapé con sustancias alucinógenas, elementos que confirmaron su estatus y costumbres locales. La minería de turquesa era una industria vital en el desierto de Atacama, donde se extraían piedras semipreciosas para confeccionar cuentas y realizar intercambios comerciales a través de extensas redes viales.

Este caso destacó por las condiciones del sitio del accidente. Mientras que muchas explotaciones antiguas eran a cielo abierto, el yacimiento de El Salvador contaba con galerías subterráneas que aumentaban el riesgo de colapso. Sin los soportes estructurales ni las medidas de seguridad modernas, el minero quedó a merced de la geología inestable, convirtiéndose en un testimonio silencioso de los riesgos laborales del pasado.