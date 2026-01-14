Inicio Ovación Fútbol Ricardo Centurión
Un nuevo desafío

Ricardo Centurión regresó al fútbol argentino: no firmó en Boca ni en Racing

Tras su paso por el fútbol boliviano, Ricardo Centurión regresó a la Argentina buscando continuidad, revancha y felicidad

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
¡Ricardo Centurión está de vuelta!

¡Ricardo Centurión está de vuelta!

Ricardo Centurión ya está en la Argentina para volver a deleitar con su juego a los hinchas del buen fútbol. Sin embargo, su destino no será San Lorenzo (donde jugó a principios de 2022) ni mucho menos Boca Juniors (llegó el 28 de agosto de 2016 y se despidió el 25 de junio de 2017).

El delantero manifestó que su paso por el fútbol boliviano le sirvió "para dar una muestra de carácter y demostrar que todavía puedo jugar al fútbol".

Ricardo Centurión
Ricardo Centuri&oacute;n buscar&aacute; volver a tocar el cielo con las manos.

Ricardo Centurión buscará volver a tocar el cielo con las manos.

Ricardo Centurión regresó al fútbol argentino

El delantero argentino de 32 años tuvo un paso aceptable defendiendo la camiseta de Oriente Petrolero en Bolivia y se siente preparado para regresar al fútbol argentino buscando revancha y, sobre todo, estabilidad dentro y fuera de la cancha.

El mundo del fútbol siempre se permite reflexionar: ¿qué jugador habría sido Centurión si mantenía una conducta profesional fuera del rectángulo verde?.

Y se trata de una de una pregunta que no tendrá respuesta, aunque ahora tendrá la oportunidad para demostrar cuánto hambre tiene para volver a tocar el cielo con las manos.

Embed

El desafío tendrá lugar en el corazón del país, en un club que será su hogar, lo cobijará y le brindará las herramientas necesarias para que vuelva a brillar. Se trata de Racing de Córdoba, el equipo que apostará por Ricardo Centurión y buscará regresar a la Primera División tras 36 años.

El vínculo con el equipo cordobés sería de una temporada, hasta el 31 de diciembre de 2026. Solo resta realizar la revisión médica y estampar la firma.

Ricardo Centurión
Ricardo Centuri&oacute;n y una maleta llena de esperanzas.

Ricardo Centurión y una maleta llena de esperanzas.

Ricardo Centurión va por la revancha

El delantero con pasado en Boca, San Lorenzo, Vélez y Racing, entre otros, quiere dejar atrás los errores del pasado mientras que sostiene que ser padre le hizo "analizar la vida de otra manera" mientras que prioriza ser "feliz" de otra manera ya que desea jugar al fútbol y ocuparse de su hija.

En diálogo con TyC Sports manifestó que se arrepiente de algunas malas decisiones que tomó, pero se mostró esperanzado en lo que viene: "No quiero ir paso a paso, quiero ir rápido porque mi mente me lo permite. Ya quiero estar trabajando para sentirme yo también pleno. Si me pongo a punto físicamente soy un animal. Una bestia, como diría Merentiel".

En Oriente Petrolero participó en 31 partidos sumando 1.712 minutos en cancha donde convirtió nueve goles y realizó cuatro asistencias.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas