Ricardo Centurión regresó al fútbol argentino: no firmó en Boca ni en Racing

Ricardo Centurión ya está en la Argentina para volver a deleitar con su juego a los hinchas del buen fútbol. Sin embargo, su destino no será San Lorenzo (donde jugó a principios de 2022) ni mucho menos Boca Juniors (llegó el 28 de agosto de 2016 y se despidió el 25 de junio de 2017).
El delantero manifestó que su paso por el fútbol boliviano le sirvió "para dar una muestra de carácter y demostrar que todavía puedo jugar al fútbol".
Ricardo Centurión regresó al fútbol argentino
El delantero argentino de 32 años tuvo un paso aceptable defendiendo la camiseta de Oriente Petrolero en Bolivia y se siente preparado para regresar al fútbol argentino buscando revancha y, sobre todo, estabilidad dentro y fuera de la cancha.
El mundo del fútbol siempre se permite reflexionar: ¿qué jugador habría sido Centurión si mantenía una conducta profesional fuera del rectángulo verde?.
Y se trata de una de una pregunta que no tendrá respuesta, aunque ahora tendrá la oportunidad para demostrar cuánto hambre tiene para volver a tocar el cielo con las manos.
Jamás tomaremos dimensión del jugador que pudo haber sido.
El vínculo con el equipo cordobés sería de una temporada, hasta el 31 de diciembre de 2026. Solo resta realizar la revisión médica y estampar la firma.
Ricardo Centurión va por la revancha
El delantero con pasado en Boca, San Lorenzo, Vélez y Racing, entre otros, quiere dejar atrás los errores del pasado mientras que sostiene que ser padre le hizo "analizar la vida de otra manera" mientras que prioriza ser "feliz" de otra manera ya que desea jugar al fútbol y ocuparse de su hija.
En diálogo con TyC Sports manifestó que se arrepiente de algunas malas decisiones que tomó, pero se mostró esperanzado en lo que viene: "No quiero ir paso a paso, quiero ir rápido porque mi mente me lo permite. Ya quiero estar trabajando para sentirme yo también pleno. Si me pongo a punto físicamente soy un animal. Una bestia, como diría Merentiel".
En Oriente Petrolero participó en 31 partidos sumando 1.712 minutos en cancha donde convirtió nueve goles y realizó cuatro asistencias.