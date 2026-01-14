Con Colapinto como titular: la lista completa de los pilotos de la Fórmula 1

Mercedes: George Russell (Inglaterra) - Andrea Kimi Antonelli (Italia).

Ferrari: Charles Leclerc (Mónaco) - Lewis Hamilton (Inglaterra).

Red Bull: Max Verstappen (Países Bajos) - Isack Hadjar (Francia).

Williams: Alex Albon (Tailandia) - Carlos Sainz (España).

Aston Martin: Fernando Alonso (España) - Lance Stroll (Canadá).

Visa Cash App Racing Bulls: Liam Lawson (Nueva Zelanda) - Arvid Lindblad (Inglaterra).

Audi: Nico Hülkenberg (Alemania) - Gabriel Bortoleto (Brasil).

Haas: Esteban Ocon (Francia) - Oliver Bearman (Inglaterra).

Alpine: Pierre Gasly (Francia) - Franco Colapinto (Argentina).

Cadillac: Sergio Pérez (México) - Valteri Bottas (Finlandia).

El 1 de septiembre de 2024 Franco Colapinto debutó en la Fórmula 1 con Williams en el Gran Premio de Italia en Monza al reemplazar a Logan Sargeant y convertirse en el primer argentino en correr en la Máxima en 23 años.

Antes de eso, también había hecho su primera aparición en un fin de semana conduciendo un Williams en entrenamientos libres (FP1) en el Gran Premio de Gran Bretaña de 2024.

Ahora le tocará afrontar la temporada como titular; sin embargo, detrás de él - y de cada piloto que ocupa ese lugar en las escuderías - hay conductores que esperan expectantes la oportunidad de subirse al monoplaza y quedarse con el asiento.