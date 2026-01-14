Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Con Colapinto como titular: la lista completa de los pilotos de la Fórmula 1

Franco Colapinto tendrá como compañero, nuevamente, a Pierre Gasly en Alpine; a continuación conoce todos los equipos con sus pilotos titulares y suplentes

Emanuel Trilla Donoso
Franco Colapinto será titular junto a Pierre Gasly.

El 7 de noviembre de 2025, Franco Colapinto recibió la noticia que tanto él como sus hinchas esperaban: fue confirmado como piloto titular de Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1. En esa misma decisión, la escudería francesa resolvió que Jack Doohan dejara de formar parte del equipo, por lo que busca a su reemplazante.

El argentino estará acompañado por Pierre Gasly como piloto titular, mientras que tendrá a Paul Aron como reserva mientras que el irlandés Alex Dunne de 20 años sería el conductor apuntado para completar el equipo.

Colapinto - Gasly
Franco Colapinto volver&aacute; a hacer dupla con Pierre Gasly, pero ahora con igualdad de condiciones.

Con Colapinto como titular: la lista completa de los pilotos de la Fórmula 1

McLaren: Lando Norris (Inglaterra) - Oscar Piastri (Australia).

Mercedes: George Russell (Inglaterra) - Andrea Kimi Antonelli (Italia).

Ferrari: Charles Leclerc (Mónaco) - Lewis Hamilton (Inglaterra).

Red Bull: Max Verstappen (Países Bajos) - Isack Hadjar (Francia).

Williams: Alex Albon (Tailandia) - Carlos Sainz (España).

Aston Martin: Fernando Alonso (España) - Lance Stroll (Canadá).

Visa Cash App Racing Bulls: Liam Lawson (Nueva Zelanda) - Arvid Lindblad (Inglaterra).

Audi: Nico Hülkenberg (Alemania) - Gabriel Bortoleto (Brasil).

Haas: Esteban Ocon (Francia) - Oliver Bearman (Inglaterra).

Alpine: Pierre Gasly (Francia) - Franco Colapinto (Argentina).

Cadillac: Sergio Pérez (México) - Valteri Bottas (Finlandia).

Franco Colapinto
Franco Colapinto tendr&aacute; un nuevo monoplaza en la pr&oacute;xima temporada.

Como Colapinto a inicios de 2025, los pilotos de reserva confirmados

El 1 de septiembre de 2024 Franco Colapinto debutó en la Fórmula 1 con Williams en el Gran Premio de Italia en Monza al reemplazar a Logan Sargeant y convertirse en el primer argentino en correr en la Máxima en 23 años.

Antes de eso, también había hecho su primera aparición en un fin de semana conduciendo un Williams en entrenamientos libres (FP1) en el Gran Premio de Gran Bretaña de 2024.

Ahora le tocará afrontar la temporada como titular; sin embargo, detrás de él - y de cada piloto que ocupa ese lugar en las escuderías - hay conductores que esperan expectantes la oportunidad de subirse al monoplaza y quedarse con el asiento.

  • McLaren: Patricio O’Ward.
  • Mercedes: Fred Vesti.
  • Red Bull/Racing Bulls: Yuki Tsunoda.
  • Ferrari: Antonio Giovinazzi.
  • Williams: Luke Browning.
  • Aston Martin: Jak Crawford.
  • Haas: Ryo Hirakawa.
  • Audi: a confirmar.
  • Alpine: Paul Aron.
  • Cadillac: Zhou Guanyu.

