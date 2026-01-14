Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
La Lepra defiende el título

Independiente Rivadavia vs. Estudiantes de Caseros por Copa Argentina: precios y cómo comprar las entradas

Arranca la Copa Argentina y el partido inaugural tendrá como protagonista a Independiente Rivadavia, campeón vigente del torneo

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Independiente Rivadavia pondrá en venta las entradas para el debut en Copa Argentina.

Independiente Rivadavia debutará en la Copa Argentina contra Estudiantes de Buenos Aires, mismo rival con el que empezó el histórico recorrido de la Lepra en la edición de 2024, que culminó con la consagración frente a Argentinos Juniors en el Estadio Monumental Presidente Perón de Córdoba.

En esa oportunidad también se enfrentaron en 32avos de final en el Estadio Juan Gilberto Funes de San Luis y el conjunto dirigido por Alfredo Berti se impuso por 1 a 0 gracias al gol de Alejo Osella.

Independiente Rivadavia arranca un nuevo sueño.

Cómo conseguir las entradas para el partido de Independiente Rivadavia

El partido correspondiente a los 32avos de final se disputará el domingo 18 de enero desde las 19 en el Estadio Único La Pedrera, ubicado en Villa Mercedes.

Los hinchas de la Lepra podrán adquirir sus entradas físicas el sábado 17 de enero, de 11 a 18, en las boleterías del Estadio Bautista Gargantini. Además, el domingo 18 también se venderán entradas en las boleterías del estadio de Independiente Rivadavia, que estarán abiertas de 9 a 14.

En paralelo, en la provincia vecina habrá otro punto de venta para ambas parcialidades el domingo de 10 a 17, en la Casa de la Música (Comandante Videla 152, Villa Mercedes, provincia de San Luis).

Por su lado, los hinchas de Estudiantes de Caseros pueden comprarlas el viernes 16 de enero, de 13 a 20, en las boleterías del Estadio Ciudad de Caseros (Lisandro de La Torre - esquina Urquiza -, Caseros, Provincia de Buenos Aires).

Independiente Rivadavia se enfrentará a Estudiantes de Caseros el próximo domingo.

Los precios de las entradas para el partido de Independiente Rivadavia por Copa Argentina

En cuanto a los precios de las entradas para el debut de la Lepra en la Copa Argentina, son los siguientes:

  • Menores Popular (hasta 11 años): $40000.
  • Popular: $50000.
  • Platea Este (Independiente Rivadavia): $70000.

Desde la organización de la Copa Argentina comunicaron que las entradas que se adquieren en las diferentes boleterías se pueden abonar con diferentes métodos de pago (efectivo o tarjeta de débito), además todas las taquillas cuentan con PosNet.

Para conseguir entradas para personas con discapacidad es necesario comunicarse con la secretaría de Discapacidad del Parque La Pedrera, en San Luis completando el siguiente formulario: https://forms.gle/EXqU64o7XGA4srY76

