Independiente Rivadavia vs. Estudiantes de Caseros por Copa Argentina: precios y cómo comprar las entradas

Los hinchas de la Lepra podrán adquirir sus entradas físicas el sábado 17 de enero, de 11 a 18, en las boleterías del Estadio Bautista Gargantini. Además, el domingo 18 también se venderán entradas en las boleterías del estadio de Independiente Rivadavia, que estarán abiertas de 9 a 14.

En paralelo, en la provincia vecina habrá otro punto de venta para ambas parcialidades el domingo de 10 a 17, en la Casa de la Música (Comandante Videla 152, Villa Mercedes, provincia de San Luis).

Por su lado, los hinchas de Estudiantes de Caseros pueden comprarlas el viernes 16 de enero, de 13 a 20, en las boleterías del Estadio Ciudad de Caseros (Lisandro de La Torre - esquina Urquiza -, Caseros, Provincia de Buenos Aires).

Entradas Independiente Rivadvia - Estudiantes de Buenos Aires Independiente Rivadavia se enfrentará a Estudiantes de Caseros el próximo domingo.

Los precios de las entradas para el partido de Independiente Rivadavia por Copa Argentina

En cuanto a los precios de las entradas para el debut de la Lepra en la Copa Argentina, son los siguientes:

Menores Popular (hasta 11 años): $40000.

Popular: $50000.

Platea Este (Independiente Rivadavia): $70000.

Desde la organización de la Copa Argentina comunicaron que las entradas que se adquieren en las diferentes boleterías se pueden abonar con diferentes métodos de pago (efectivo o tarjeta de débito), además todas las taquillas cuentan con PosNet.

Para conseguir entradas para personas con discapacidad es necesario comunicarse con la secretaría de Discapacidad del Parque La Pedrera, en San Luis completando el siguiente formulario: https://forms.gle/EXqU64o7XGA4srY76