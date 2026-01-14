Godoy Cruz jugó un amistoso de pretemporada frente a la Reserva de Gimnasia y Esgrima: quién ganó y quiénes jugaron

En el marco de los preparativos para disputar la Primera Nacional 2026, Godoy Cruz llevó a cabo un nuevo amistoso de pretemporada frente a la Reserva de Gimnasia y Esgrima en el predio de Alto Rendimiento de Coquimbito.
Godoy Cruz sumó minutos de fútbol pensando en la exigente temporada que se le avecina en la Primera Nacional
Este miércoles por la mañana, Godoy Cruz tuvo un ensayo de fútbol frente a la Reserva del Lobo donde se disputaron dos partidos, con dos tiempos de 25 minutos cada uno. En ambos encuentros, el equipo dirigido por Mariano Toedtli se impuso ante el elenco mensana.
Mientras aguarda por la oficialización de la salida de Santino Andino al Panathinaikos de Grecia, Godoy Cruz tuvo rodaje futbolístico en Coquimbito. El entrenador Mariano Toedtli le dio rodaje a varios futbolistas (aunque todavía es incierto qué porcentaje de los que usó se quedarán, como el caso de Ábrego, Poggi, Rasmussen, entre otros).
Los jugadores del Expreso que participaron de ambos encuentros ante la Reserva mensanal fueron: los arqueros Claa, Roberto Ramírez, Santiago Correa; los defensores Rossi, Arce, Rasmussen, Funes, Morán, Gerometta, Meli, Mendoza, Alessandria; los mediocampistas Mariano Santiago, Quinteros, Valverde, Andrada, Matías Ramírez, Abrego, Poggi, Tejada, Pascual; y los delanteros Galeano, Sosa, Oscar González, Ulariaga, Martínez y Barrionuevo.
En los dos partidos, Godoy Cruz se impuso por 1 a 0 ante Gimnasia y Esgrima con goles de Matías Ramírez y Luciano Pascual. La exigente pretemporada del Tomba, que ha incluido jornadas de doble turno, continuará en los próximos días con otros ensayos de fútbol programados para afinar los conceptos del entrenador. Entre esas prácticas amistosas se encuentra la estipulada frente al Deportivo Maipú el próximo 29 de enero en el estadio Feliciano Gambarte.
Godoy Cruz debutará en la Primera Nacional el domingo 8 de febrero, en el Feliciano Gambarte ,contra el recién ascendido Ciudad Bolívar, a partir de las 20.