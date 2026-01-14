Godoy Cruz jugó un amistoso de pretemporada frente a la Reserva de Gimnasia y Esgrima: quién ganó y quiénes jugaron

Los jugadores del Expreso que participaron de ambos encuentros ante la Reserva mensanal fueron: los arqueros Claa, Roberto Ramírez, Santiago Correa; los defensores Rossi, Arce, Rasmussen, Funes, Morán, Gerometta, Meli, Mendoza, Alessandria; los mediocampistas Mariano Santiago, Quinteros, Valverde, Andrada, Matías Ramírez, Abrego, Poggi, Tejada, Pascual; y los delanteros Galeano, Sosa, Oscar González, Ulariaga, Martínez y Barrionuevo.

amistoso godoy cruz gimnasia reserva Mariano Toedtli aprovechó a sacar conclusiones tras el amistoso entre Godoy Cruz y la Reserva de Gimnasia y Esgrima. Foto: Gentileza Prensa Godoy Cruz.

En los dos partidos, Godoy Cruz se impuso por 1 a 0 ante Gimnasia y Esgrima con goles de Matías Ramírez y Luciano Pascual. La exigente pretemporada del Tomba, que ha incluido jornadas de doble turno, continuará en los próximos días con otros ensayos de fútbol programados para afinar los conceptos del entrenador. Entre esas prácticas amistosas se encuentra la estipulada frente al Deportivo Maipú el próximo 29 de enero en el estadio Feliciano Gambarte.

Cuándo debuta Godoy Cruz en la Primera Nacional

Godoy Cruz debutará en la Primera Nacional el domingo 8 de febrero, en el Feliciano Gambarte ,contra el recién ascendido Ciudad Bolívar, a partir de las 20.