El goleador que jugó la Copa Sudamericana con Godoy Cruz y fue presentado en Argentinos Juniors

Sobre su salida del conjunto chileno el jugador de 34 años declaró: "Me gustó que venga y me lo diga de frente, en la cara. Fueron 10 segundos. No es fácil, pero es parte del trabajo".

Finalmente firmó con Argentinos Juniors que disputará una triple competencia: el torneo local, Copa Argentina y la pre Copa Libertadores; y será compañero de Enzo Pérez, otro jugador que también supo brillar en Godoy Cruz.

El contrato lo liga por un año con el Bicho y tiene un esquema de productividad que busca incentivar el rendimiento, la competitividad interna y el compromiso del futbolista con los objetivos deportivos del club.

El ex Godoy Cruz ya fue presentado en Argentinos Juniors

El club de La Paternal presentó a Leandro Fernández con bombos y platillos, e incluso con un dejo de misterio, ya que horas antes de hacerlo oficial publicó una imagen sugestiva, sin revelar el rostro del goleador.

Leandro Fernández Entre las sombras se asoma el ex Godoy Cruz.

Luego dieron a conocer el video institucional de la presentación del delantero, haciendo referencia al baile que tantas veces lo gozó Godoy Cruz y que otras tantas lo sufrió.

Ya con su rostro revelado, lo recibieron dando a conocer también cuál será el contrato que mantendrá con el Bicho: "Leandro Fernández es refuerzo de #ElSemilleroDelMundo . Llegó en condición de libre y firmó por un año bajo el esquema de productividad. ¡Bienvenido, Lea!".

Leandro Fernández El ex Godoy Cruz ahora defenderá los colores del Bicho.

El delantero estampó su firma, comenzó los entrenamientos y, en un día con muchas actividades, Argentinos Juniors disputó dos partidos amistosos contra Vélez Sarsfield de 80 minutos cada uno y ambos finalizaron igualados.

El primero fue sin goles, en el segundo Dilan Godoy abrió la cuenta para los de Liniers, pero Leandro Fernández convirtió el empate con un golazo. Mas tardes llegó el gol de Lucas Gómez para le Bicho y, finalmente, Michael Santos selló el 2 a 2.