El goleador que jugó la Copa Sudamericana con Godoy Cruz y fue presentado en Argentinos Juniors

Leandro Fernández llegó a Godoy Cruz en 2014 y rápidamente se consolidó como una de las principales referencias ofensivas del equipo, aportando goles clave en el torneo local y participando también en la Copa Sudamericana. Con la camiseta del Tomba convirtió 15 goles en 30 partidos, lo que lo posicionó como uno de los delanteros del momento.
La exposición que logró en el conjunto mendocino le permitió ser transferido a Independiente de Avellaneda a comienzos de 2016. Sin embargo, pese a ser un jugador querido por la hinchada del Expreso (le convirtió tres goles en dos partidos a San Martín de San Juan), el delantero luego celebró los goles que le convirtió al club con su característico baile.
Brilló en Godoy Cruz y ahora jugará en Argentinos Juniors
Leandro Fernández llegó a la Universidad de Chile en 2023 y por sus buenos rendimientos extendió su contrato hasta el 31 de diciembre de 2026, sin embargo el técnico rosarino Francisco Meneghini le comunicó que no lo tendrá en cuenta, es así que rescindió contrato y comenzó a buscar un nuevo destino futbolístico.
Sobre su salida del conjunto chileno el jugador de 34 años declaró: "Me gustó que venga y me lo diga de frente, en la cara. Fueron 10 segundos. No es fácil, pero es parte del trabajo".
El contrato lo liga por un año con el Bicho y tiene un esquema de productividad que busca incentivar el rendimiento, la competitividad interna y el compromiso del futbolista con los objetivos deportivos del club.
El ex Godoy Cruz ya fue presentado en Argentinos Juniors
El club de La Paternal presentó a Leandro Fernández con bombos y platillos, e incluso con un dejo de misterio, ya que horas antes de hacerlo oficial publicó una imagen sugestiva, sin revelar el rostro del goleador.
Luego dieron a conocer el video institucional de la presentación del delantero, haciendo referencia al baile que tantas veces lo gozó Godoy Cruz y que otras tantas lo sufrió.
Ya con su rostro revelado, lo recibieron dando a conocer también cuál será el contrato que mantendrá con el Bicho: "Leandro Fernández es refuerzo de #ElSemilleroDelMundo . Llegó en condición de libre y firmó por un año bajo el esquema de productividad. ¡Bienvenido, Lea!".
El delantero estampó su firma, comenzó los entrenamientos y, en un día con muchas actividades, Argentinos Juniors disputó dos partidos amistosos contra Vélez Sarsfield de 80 minutos cada uno y ambos finalizaron igualados.
El primero fue sin goles, en el segundo Dilan Godoy abrió la cuenta para los de Liniers, pero Leandro Fernández convirtió el empate con un golazo. Mas tardes llegó el gol de Lucas Gómez para le Bicho y, finalmente, Michael Santos selló el 2 a 2.