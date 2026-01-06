Inicio Ovación Fútbol Enzo Pérez
Fútbol

Enzo Pérez fue oficializado como nuevo refuerzo de Argentinos Juniors

Luego de su salida de River, Enzo Pérez fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Argentinos Juniors

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Enzo Pérez continuará su carrera en Argentinos Juniors.

Enzo Pérez continuará su carrera en Argentinos Juniors.

Luego de su emotiva despedida de River, donde cerró su ciclo siendo uno de los jugadores más queridos por los hinchas, Enzo Pérez firmó en su nuevo club. El hombre de 39 años fue oficializado como refuerzo de Argentinos Juniors, uno de los equipos que fue sensación en la temporada 2025.

A través de sus canales de comunicación, el elenco de La Paternal realizó una serie de posteos en honor a su flamante incorporación. De esta manera el mendocino tendrá una nueva experiencia en el fútbol argentino donde, además, jugará la Copa Libertadores.

Enzo Pérez
Argentinos Juniors present&oacute; a Enzo P&eacute;rez como nuevo refuerzo.

Argentinos Juniors presentó a Enzo Pérez como nuevo refuerzo.

Argentinos presentó a Enzo Pérez como nuevo refuerzo

Enzo Pérez fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Argentinos Juniors a través de una serie de publicaciones en las redes sociales del club. De esta manera quedó oficializada su llegada a La Paternal a los 39 años. El ex River llega al Bicho para aportar experiencia y liderazgo.

El mediocampista encara un nuevo desafío en una etapa avanzada de su carrera, pero con la motivación intacta. Desde el cuerpo técnico confían en que su lectura de juego, orden táctico y personalidad serán claves para potenciar a un plantel que apuesta al crecimiento colectivo y a la identidad histórica del club.

La llegada de Enzo Pérez no solo suma calidad futbolística, sino también un liderazgo probado. Su experiencia en equipos de alta exigencia lo posiciona como un respaldo para los jugadores más jóvenes, en un vestuario donde la competencia interna y el desarrollo formativo son pilares centrales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AAAJoficial/status/2008643038286151713&partner=&hide_thread=false

Argentinos Juniors, fiel a su estilo, apuesta por un equilibrio entre juventud y experiencia. En ese esquema, el ex Benfica aparece como una pieza estratégica, capaz de aportar calma en los momentos decisivos y transmitir una mentalidad competitiva que el club busca sostener.

Con esta incorporación, el Bicho suma un nombre de peso a su plantel y refuerza su ambición para la temporada. El video de presentación fue apenas el primer paso de una historia que ahora comenzará a escribirse dentro del campo de juego, donde Enzo Pérez intentará demostrar que la vigencia no siempre se mide en edad, sino en rendimiento y carácter.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas