Enzo Pérez fue oficializado como nuevo refuerzo de Argentinos Juniors

El mediocampista encara un nuevo desafío en una etapa avanzada de su carrera, pero con la motivación intacta. Desde el cuerpo técnico confían en que su lectura de juego, orden táctico y personalidad serán claves para potenciar a un plantel que apuesta al crecimiento colectivo y a la identidad histórica del club.

La llegada de Enzo Pérez no solo suma calidad futbolística, sino también un liderazgo probado. Su experiencia en equipos de alta exigencia lo posiciona como un respaldo para los jugadores más jóvenes, en un vestuario donde la competencia interna y el desarrollo formativo son pilares centrales.

Argentinos Juniors, fiel a su estilo, apuesta por un equilibrio entre juventud y experiencia. En ese esquema, el ex Benfica aparece como una pieza estratégica, capaz de aportar calma en los momentos decisivos y transmitir una mentalidad competitiva que el club busca sostener.

Con esta incorporación, el Bicho suma un nombre de peso a su plantel y refuerza su ambición para la temporada. El video de presentación fue apenas el primer paso de una historia que ahora comenzará a escribirse dentro del campo de juego, donde Enzo Pérez intentará demostrar que la vigencia no siempre se mide en edad, sino en rendimiento y carácter.