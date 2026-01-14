Bruno Jacomy: "Cerramos de gran manera dos días durísimos en el Rally Dakar"

"Acá recién terminados de una maratón durísima. Fueron dos días con más de 800 kilómetros de especial en los dos días. El primer día no anduvimos tan bien pero hoy mejoramos muchísimo y no perdimos tanto tiempo. Seguimos terceros en la clasificación general. Vamos", dijo Bruno Jacomy desde el interior de su auto.

Embed - Bruno Jacomy tras la etapa maratón del Dakar 2026

La exigencia en estas últimas dos jornadas fue extrema y eso se sintió no solo en el vehículo sino en el desgaste del binomio trasandino. La maratón arrancó con la acción del martes y continúo este miércoles con un octavo puesto que los mantienen firmes en el podio de la general, lugar que vienen defendiendo con uñas y dientes.