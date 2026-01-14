Bruno Jacomy: "Cerramos de gran manera dos días durísimos en el Rally Dakar"

Por delante quedarán solo tres etapas para bajar el telón de una competencia durísima y el objetivo será terminar lo mejor posible. Se vendrá la etapa 11 con menos kilómetros de especial, recorriendo apenas 346 más los 536 km de enlace. El sueño, más cerca que nunca.
La clave de la etapa 11 del Rally Dakar
La dificultad de la etapa del día no reside en la naturaleza de los terrenos, ya que las pistas incluidas en el programa suelen permitir un ritmo sostenido. Pero, con el número de cruces, desvíos y bifurcaciones, el ambiente puede llegar a convertirse pronto en un laberinto. La lucidez y la concentración serán los mejores aliados de aquellos que esperen llegar sin daños al vivac de Al Henakiyah. Sobre todo porque el kilometraje total hace que la etapa resulte agotadora.