Etapa 10

Bruno Jacomy: "Cerramos de gran manera dos días durísimos en el Rally Dakar"

El mendocino Bruno Jacomy metió balance tras una eterna maratón y destacó la buena actuación en la general

Por UNO
Bruno Jacomy sigue aferrado al puesto 3 del Rally Dakar en Challenger.

La etapa 10 culminó en un Rally Dakar que no da respiro. Recta final para todos los que siguen vivos a una locura tan apasionante como exigente. Bruno Jacomy, único mendocino en la competencia, realizó un análisis de rendimiento como navegante del chileno Lucas Del Río tras un nuevo capítulo en Challenger.

"Acá recién terminados de una maratón durísima. Fueron dos días con más de 800 kilómetros de especial en los dos días. El primer día no anduvimos tan bien pero hoy mejoramos muchísimo y no perdimos tanto tiempo. Seguimos terceros en la clasificación general. Vamos", dijo Bruno Jacomy desde el interior de su auto.

Embed - Bruno Jacomy tras la etapa maratón del Dakar 2026

La exigencia en estas últimas dos jornadas fue extrema y eso se sintió no solo en el vehículo sino en el desgaste del binomio trasandino. La maratón arrancó con la acción del martes y continúo este miércoles con un octavo puesto que los mantienen firmes en el podio de la general, lugar que vienen defendiendo con uñas y dientes.

Por delante quedarán solo tres etapas para bajar el telón de una competencia durísima y el objetivo será terminar lo mejor posible. Se vendrá la etapa 11 con menos kilómetros de especial, recorriendo apenas 346 más los 536 km de enlace. El sueño, más cerca que nunca.

La clave de la etapa 11 del Rally Dakar

La dificultad de la etapa del día no reside en la naturaleza de los terrenos, ya que las pistas incluidas en el programa suelen permitir un ritmo sostenido. Pero, con el número de cruces, desvíos y bifurcaciones, el ambiente puede llegar a convertirse pronto en un laberinto. La lucidez y la concentración serán los mejores aliados de aquellos que esperen llegar sin daños al vivac de Al Henakiyah. Sobre todo porque el kilometraje total hace que la etapa resulte agotadora.

