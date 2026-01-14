José Florentín está preparado para defender la camiseta de Independiente Rivadavia: "Llegar a un equipo campeón es algo muy lindo"

florentin Independiente Rivadavia se reforzó con José Florentín en el mediocampo.

"Antes de llegar hablé con Álex (Arce) e Iván (Villalba) y me hablaron muy bien de lo que es el club. Ellos me empujaron un poco para poder venir Es un club muy lindo, moderno, te brindan todas las comodidades y es una experiencia muy linda para mi carrera", expresó José Florentín en diálogo con Diario UNO.

José Florentín y la motivación para jugar en Independiente Rivadavia

Luego de sus pasos por Guaraní de Paraguay y Vélez, José Florentín llegó desde Central Córdoba de Santiago del Estero a aportar su experiencia al mediocampo de Independiente Rivadavia. Ni bien arribó a Mendoza, el volante paraguayo se puso bajo las órdenes de Berti en una pretemporada ardua para la Lepra pensando en lo que se viene.

"Nos estamos poniendo a tono, estamos en la parte dura de la pretemporada. Eso nos va a servir para todo el año así que nos estamos preparando de la mejor manera porque se vienen cosas muy buenas, muchos torneos, así que tenemos que estar a pleno", expresó José Florentín al salir de la primera tanda de entrenamientos doble turno en Ciudad Deportiva.

Su llegada a Independiente Rivadavia tuvo que ver no solo con la referencia de sus compatriotas sino también con la relevancia que tiene el fútbol argentino a nivel exposición tanto en Sudamérica y el mundo. "Uno sabe lo que es el fútbol argentino, la vidriera grande que es y, más aún, Independiente Rivadavia que va a jugar Copa Libertadores. Por eso no fue difícil la decisión. Llegar a un equipo campeón es algo muy lindo", sumó Florentín.

Embed - José Florentín está preparado para defender la camiseta de Independiente Rivadavia

Sobre sus características de juego, el ex Ferroviario definió: "Soy un volante mixto con mucha llegada al arco, siempre se me da en el arco y, desde ese lado, vamos a tratar de buscar el gol". Una de sus conversiones destacadas fue ante Flamengo, por la fecha 2 del Grupo C de la Copa Libertadores 2025, vistiendo los colores de Central Córdoba. "Esos goles quedan para el recuerdo", se sonrió. "Puedo aportar gol, ganas, garra", expresó el mediocampista.

El domingo frente al Pincha de Caseros, José Florentín tiene grandes posibilidades de ser titular junto a Tomás Bottari en la zaga del mediocampo (que ya no cuenta ni con Amarfil ni con Cardillo). Sobre ese primer desafío con la Lepra, el volante manifestó: "Hay que ir con todo, hay que tratar de cuidar el título que se ha ganado acá. Va a ser un partido muy difícil pero vamos a ir con todo para sacar el primer partido y empezar con el pie derecho".