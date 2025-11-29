Central Córdoba y Estudiantes de La Plata abren la serie de cuartos de final en medio de un tenso clima entre Verón y la AFA
Central Córdoba de Santiago del Estero y Estudiantes de La Plata se enfrentan este sábado en el primero de los cruces de cuartos de final del Torneo Clausura
Por UNO
Central Córdoba de Santiago del Estero yEstudiantes de La Plata abren este sábado la serie de los cuartos de final del Torneo Clausura. Desde las 21.30, en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el Pincha y el Ferroviario jugarán por un lugar en la semifinales del torneo doméstico, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez (y Silvio Trucco en el VAR) y la televisación de TNT Sports Premium.
En medio de un clima tenso, Estudiantes de La Plata visitará Santiago del Estero luego de recibir una durísima sanción de AFA por el pasillo de espaldas que el Pincha le hizo a Rosario Central en los octavos de final, en manifiesto de su descontento por el título de Campeón de la Liga.
Luego de ello, se desencadenó una batalla entre la AFA y el elenco de La Plata que terminó en una grave sanción para Estudiantes y la seria preocupación de su presidente, Juan Sebastián Verón, por las consecuencias a futuro que pueda tener el accionar del club en contra del ente madre del fútbol argentino. En el fallo dictado por el Tribunal de Disciplina de la AFA, dictaminó -entre otras cuestiones- la sanción de seis meses para Verón sin poder ejercer el cargo en el ámbito futbolístico, además de la suspensión de dos fechas de cara al próximo torneo para los jugadores que hicieron el pasillo de espaldas, sumado a una multa económica de 4.000 entradas.
En Central Córdoba de Santiago del Estero, el ambiente es más calmo que el de Estudiantes de La Plata. El Ferroviario se metió en los cuartos de final luego de superar 2 a 1 a San Lorenzo, en un encuentro que estuvo plagado de polémicas sobre el final. Previamente, en la primera fase, los dirigidos por Omar de Felippe habían terminado en el cuarto lugar de la Zona A con 24 puntos.
Central Córdoba vs Estudiantes de La Plata: probables formaciones y otros detalles del encuentro
Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Vera, José Florentín, David Zalazar, Matías Perelló; Leonardo Heredia y Lucas Varaldo. DT: Omar de Felippe.
Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Edwuin Cetré, Cristian Medina, Tiago Palacios; Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.