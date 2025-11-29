Central Córdoba y Estudiantes de La Plata abren la serie de cuartos de final en medio de un tenso clima entre Verón y la AFA

En medio de un clima tenso, Estudiantes de La Plata visitará Santiago del Estero luego de recibir una durísima sanción de AFA por el pasillo de espaldas que el Pincha le hizo a Rosario Central en los octavos de final, en manifiesto de su descontento por el título de Campeón de la Liga.

central-cordoba-san-lorenzo Central Córdoba de Santiago del Estero venció a San Lorenzo y avanzó a cuartos de final.

Luego de ello, se desencadenó una batalla entre la AFA y el elenco de La Plata que terminó en una grave sanción para Estudiantes y la seria preocupación de su presidente, Juan Sebastián Verón, por las consecuencias a futuro que pueda tener el accionar del club en contra del ente madre del fútbol argentino. En el fallo dictado por el Tribunal de Disciplina de la AFA, dictaminó -entre otras cuestiones- la sanción de seis meses para Verón sin poder ejercer el cargo en el ámbito futbolístico, además de la suspensión de dos fechas de cara al próximo torneo para los jugadores que hicieron el pasillo de espaldas, sumado a una multa económica de 4.000 entradas.