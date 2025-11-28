La cruda sentencia de Juan Sebastián Verón tras la dura sanción de AFA: "Vamos a estar atentos, puede terminar en un descenso"

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, rompió el silencio luego de la durísima sanción que le aplicó la Asociación del Fútbol Argentino a causa del polémico pasillo en el que los jugadores de Pincha le dieron la espalda al Campeón de la Liga 2025, Rosario Central.
En diálogo con el programa '¿Y ahora quién podrá ayudarnos?' de Radio Con Vos, Verón explicó el por qué de sus críticas hacia el ente madre del fútbol argentino luego de que el organismo decidiera otorgarle un trofeo al Canalla con el torneo en curso. El mandatario negó que se haya votado en la reunión de Comisión ese punto en particular de darle una estrella al elenco rosarino. "Lo que se puso en consideración no estaba en el orden del día. Se convocó para hablar del nuevo torneo y el reglamento del playoffs actual, lo otro viene impuesto sobre algo que termina siendo un campeonato que ya había empezado. Lo que se puso en consideración fue hacer un reconocimiento, que es muy distinto darle una estrella a un equipo".
Alegando que estaba "todo armado", la Brujita sostuvo: "Hay momentos en los que uno se tiene que manifestar y el club lo hizo en una situación anormal". Por la acción de darle la espalda a Rosario Central en el pasillo del campeón, Juan Sebastián Verón recibió una sanción de seis meses para efectuar toda actividad relacionada con el fútbol, y los futbolistas que participaron de la decisión fueron penados con 2 fechas para el siguiente torneo, entre otras sanciones.
"Yo tengo que defender a mi club con la verdad, no me puedo quedar de brazos cruzados viendo que me pasan por adelante tomando decisiones a piacere, como tienen ganas", dijo el presidente de Estudiantes de La Plata.
Los arbitrajes y las posibles consecuencias para Estudiantes de La Plata
Sobre el nivel de los arbitrajes del fútbol argentino, Juan Sebastián Verón dedicó algunas palabras. "No se puede estar pensando siempre en lo que va a pasar en un partido con los arbitrajes, hay una cuestión que sobrevuela los partidos y nosotros lo primero que hacemos es ver quién nos toca como árbitro y en el VAR, porque se decide ahí", dijo sobre el aire de desconfianza que existe en esta materia de la competencia doméstica.
El accionar en contra de lo estipulado por AFA no solo le trajo al Pincha las consecuencias mencionadas por el Tribunal de Disciplina sino que también se produjeron ciertos mensajes tendenciosos en redes sociales que, para Verón, precisan de un estado de "alerta" por situaciones futuras que pudieran perjudicar al club. Uno de los mensajes de Pablo Toviggino, tesorero de AFA, en la red social X rezó lo siguiente: "Que 2026 Te/Nos Espera !! Cuídate mucho Boina multicolor. Ahora a Cumplir el Reglamento, que establece el Ente Rector, la Asociación del Futbol Argentino. En Fin …". También le había escrito previamente, "Sir Sir Sir! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes".
"Lo tomo como una chicana, son cuestiones de redes sociales, lo que sí es grave la amenaza a una institución y a un dirigente en un ámbito que no corresponde. Vamos a estar atentos porque de ahí parte después el accionar, que generalmente no terminan bien estas cosas. Pueden terminar con un descenso, con malos arbitrajes, es algo que está pasando y estamos acostumbrados. ", explicó el presidente de Estudiantes de La Plata en el programa de Ernesto Tenembaum.
No es política, ni es contra Rosario Central
El rumor de que Verón podría tener intereses de liderar la Asociación del Fútbol Argentino fue descartado. El presidente del Pincha aclaró que su deseo únicamente es mejorar el fútbol argentino. "Nunca me manifesté ni tengo en mis objetivos ser presidente de AFA, nunca me interesó, sí me interesa en lo deportivo y en lo social, que los campeonatos sean mejores, los recursos sean más, que la gente pueda ir a ver a su equipo de local y de visitante. Un fútbol mejor, pero no necesariamente tengo que ser presidente de AFA".
VERÓN HABLÓ SOBRE LA INTERVENCIÓN POLÍTICA EN EL FÚTBOL ARGENTINO
Además, la Brujita aclaró que no tiene nada en contra del Canalla pero que no estuvo de acuerdo en darle un campeonato al equipo de Holan. "El torneo a (Rosario) Central, lamentablemente, se lo dieron porque no estaba en juego, nunca se informó, si no todos hubieran tomado otra postura. A Central hay que reconocerle que es un gran club, pero jugó con la mitad de los equipos del torneo, no jugó contra todos. A lo que voy es que el pasillo nace desde un reconocimiento a un torneo o a un campeón que me parece que no sucedió acá. No es contra Central, podría haber sido otro equipo".
La entrevista completa en Radio Con Vos con Juan Sebastián Verón
