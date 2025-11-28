La cruda sentencia de Juan Sebastián Verón tras la dura sanción de AFA: "Vamos a estar atentos, puede terminar en un descenso"

"Yo tengo que defender a mi club con la verdad, no me puedo quedar de brazos cruzados viendo que me pasan por adelante tomando decisiones a piacere, como tienen ganas", dijo el presidente de Estudiantes de La Plata.

Los arbitrajes y las posibles consecuencias para Estudiantes de La Plata

Sobre el nivel de los arbitrajes del fútbol argentino, Juan Sebastián Verón dedicó algunas palabras. "No se puede estar pensando siempre en lo que va a pasar en un partido con los arbitrajes, hay una cuestión que sobrevuela los partidos y nosotros lo primero que hacemos es ver quién nos toca como árbitro y en el VAR, porque se decide ahí", dijo sobre el aire de desconfianza que existe en esta materia de la competencia doméstica.

Pasillo Estudiantes a Rosario Central El pasillo de la polémica que generó el cruce entre Estudiantes de La Plata y la AFA.

El accionar en contra de lo estipulado por AFA no solo le trajo al Pincha las consecuencias mencionadas por el Tribunal de Disciplina sino que también se produjeron ciertos mensajes tendenciosos en redes sociales que, para Verón, precisan de un estado de "alerta" por situaciones futuras que pudieran perjudicar al club. Uno de los mensajes de Pablo Toviggino, tesorero de AFA, en la red social X rezó lo siguiente: "Que 2026 Te/Nos Espera !! Cuídate mucho Boina multicolor. Ahora a Cumplir el Reglamento, que establece el Ente Rector, la Asociación del Futbol Argentino. En Fin …". También le había escrito previamente, "Sir Sir Sir! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes".

"Lo tomo como una chicana, son cuestiones de redes sociales, lo que sí es grave la amenaza a una institución y a un dirigente en un ámbito que no corresponde. Vamos a estar atentos porque de ahí parte después el accionar, que generalmente no terminan bien estas cosas. Pueden terminar con un descenso, con malos arbitrajes, es algo que está pasando y estamos acostumbrados. ", explicó el presidente de Estudiantes de La Plata en el programa de Ernesto Tenembaum.

No es política, ni es contra Rosario Central

El rumor de que Verón podría tener intereses de liderar la Asociación del Fútbol Argentino fue descartado. El presidente del Pincha aclaró que su deseo únicamente es mejorar el fútbol argentino. "Nunca me manifesté ni tengo en mis objetivos ser presidente de AFA, nunca me interesó, sí me interesa en lo deportivo y en lo social, que los campeonatos sean mejores, los recursos sean más, que la gente pueda ir a ver a su equipo de local y de visitante. Un fútbol mejor, pero no necesariamente tengo que ser presidente de AFA".

“Yo no tengo bandera política”, explicó el presidente de Estudiantes luego de que Javier Milei tomara posición tras la polémica con el título de Rosario Central entregado por la AFA. pic.twitter.com/GU6415kPLz — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) November 28, 2025

Además, la Brujita aclaró que no tiene nada en contra del Canalla pero que no estuvo de acuerdo en darle un campeonato al equipo de Holan. "El torneo a (Rosario) Central, lamentablemente, se lo dieron porque no estaba en juego, nunca se informó, si no todos hubieran tomado otra postura. A Central hay que reconocerle que es un gran club, pero jugó con la mitad de los equipos del torneo, no jugó contra todos. A lo que voy es que el pasillo nace desde un reconocimiento a un torneo o a un campeón que me parece que no sucedió acá. No es contra Central, podría haber sido otro equipo".

