Aprendé a manejar tu cuerpo: el pequeño gesto que te vuelve más confiable al instante

En un entorno digital donde la atención es el bien más preciado, detenerte y mostrar con tu cuerpo que estás genuinamente presente es un acto de alto valor. Según estudios de la Universidad de Princeton sobre comunicación no verbal, cuando inclinamos nuestro torso o cabeza hacia el interlocutor, disparamos una señal biológica clara: atención total y empatía.

Esta acción desencadena la activación de las "neuronas espejo" en el cerebro del otro. Estas neuronas son las responsables de la imitación y nos ayudan a sentir y entender las acciones e intenciones de los demás. Al inclinarte, estás enviando un mensaje directo a su subconsciente: "Te respeto, te escucho y estoy invirtiendo mi energía en esta conversación".

"Mostrar que estamos 'dando un paso hacia' el otro, aunque sea solo unos centímetros, reduce las barreras de percepción y acelera el proceso de generación de confianza," señala Amy Cuddy, psicóloga social de Harvard.

Cómo usar el cuerpo para dominar este gesto

Para aplicar correctamente la psicología de este gesto en tu vida diaria, sigue estos sencillos pasos:

Enfócate y espera: Mantén una postura neutra al inicio.

Mantén una postura neutra al inicio. El momento clave: Cuando la otra persona comience a hablar de algo crucial o haga contacto visual directo, haz una leve inclinación de la cabeza y el torso (no más de 10 a 15 grados) y mantén la mirada.

Cuando la otra persona comience a hablar de algo crucial o haga contacto visual directo, haz una (no más de 10 a 15 grados) y mantén la mirada. Refuerza con el contacto visual: Acompaña la inclinación con un contacto visual cálido, no agresivo, y un asentimiento sutil.

En resumen, la efectividad de este gesto radica en su autenticidad y en el momento preciso de su ejecución. No se trata de un encorvamiento exagerado, sino de una sutil aproximación, especialmente cuando la otra persona está compartiendo un punto importante o sensible. Es la forma más primitiva de decir: "Sí, me importa lo que dices".

gesto confianza freepik (2) La efectividad de este gesto radica en que sea auténtico y en el momento preciso de su ejecución. Crédito: Freepik.

Este pequeño cambio en el lenguaje de tu cuerpo te diferenciará inmediatamente. Te va a posicionar como alguien que no solo está presente físicamente, sino también mental y emocionalmente. Así serás percibido como alguien honesto y seguro, un líder en cualquier conversación.