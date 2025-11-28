Los millones de dólares de los que se liberará River por desprenderse de los "héroes de Madrid"

En River no seguirán cuatro conocidos como los "héroes de Madrid", por la histórica final ganada a Boca en la capital española en diciembre de 2018. Enzo Pérez, Gonzalo Pity Martínez, Milton Casco e Ignacio Fernández culminarán su ciclo en el Millonario junto a Miguel Ángel Borja, Federico Gattoni, entre otros. Se espera que la depuración del plantel continúe en los próximos días antes del receso por las fiestas.

pity martinez Pity Martínez, otro de los "héroes de Madrid" que no seguirá en River.

Cuántos millones liberará River por dejar ir a los históricos, entre ellos, los "héroes de Madrid"

Por Enzo Pérez, Pity Martínez, Casco, Nacho Fernández y Borja, el Millonario liberará una amplia cifra con la que Gallardo contará para el proyecto de renovación que tiene en mente para el 2026.