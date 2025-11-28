Inicio Ovación Fútbol River Plate
Los millones de dólares de los que se liberará River por desprenderse de los "héroes de Madrid"

Cuatro futbolistas históricos dejará ir River de cara a la temporada 2026. Se sumarán más nombres al éxodo y el club se desprenderá de elevados sueldos

Enzo Pérez no seguirá en River al igual que otros héroes de Madrid.

Enzo Pérez no seguirá en River al igual que otros "héroes de Madrid".

River termina un año deportivo negativo por los objetivos que no lograron cumplirse en lo futbolístico como clasificar a la Copa Libertadores (aún tiene chance de meterse en fase de repechaje pero depende de otros), quedó eliminado en los playoffs del torneo local y también cayó en Copa Argentina. Pensando en el 2026, Marcelo Gallardo comenzó a hacer la depuración del plantel para armar un equipo que sea más competitivo y esté a la altura de las grandes aspiraciones que tiene el Millonario para la temporada que viene.

En River no seguirán cuatro conocidos como los "héroes de Madrid", por la histórica final ganada a Boca en la capital española en diciembre de 2018. Enzo Pérez, Gonzalo Pity Martínez, Milton Casco e Ignacio Fernández culminarán su ciclo en el Millonario junto a Miguel Ángel Borja, Federico Gattoni, entre otros. Se espera que la depuración del plantel continúe en los próximos días antes del receso por las fiestas.

Pity Martínez, otro de los "héroes de Madrid" que no seguirá en River.

Pity Martínez, otro de los "héroes de Madrid" que no seguirá en River.

Cuántos millones liberará River por dejar ir a los históricos, entre ellos, los "héroes de Madrid"

Por Enzo Pérez, Pity Martínez, Casco, Nacho Fernández y Borja, el Millonario liberará una amplia cifra con la que Gallardo contará para el proyecto de renovación que tiene en mente para el 2026.

Todos se consideran ya parte de la historia del club de Núñez pero no serán tenidos en cuenta por el Muñeco porque no demostraron este 2025 el rendimiento que el DT esperaba. Al desprenderse de estos futbolistas, River se liberará de -aproximadamente- 9 millones de dólares anuales por sus contratos, según informó la prensa que sigue el día a día del club de la banda roja. La buena noticia para el Millonario es que no tendrá que rescindir el vínculo con ninguno de ellos dado que sus contratos vencen en diciembre de este año.

Milton Casco también se despedirá de River.

Milton Casco también se despedirá de River.

