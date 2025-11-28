Los millones de dólares de los que se liberará River por desprenderse de los "héroes de Madrid"

River termina un año deportivo negativo por los objetivos que no lograron cumplirse en lo futbolístico como clasificar a la Copa Libertadores (aún tiene chance de meterse en fase de repechaje pero depende de otros), quedó eliminado en los playoffs del torneo local y también cayó en Copa Argentina. Pensando en el 2026, Marcelo Gallardo comenzó a hacer la depuración del plantel para armar un equipo que sea más competitivo y esté a la altura de las grandes aspiraciones que tiene el Millonario para la temporada que viene.