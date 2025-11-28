Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
David Ramírez y el futuro de Godoy Cruz: "Estamos esperando saber si seguimos o no"

David Ramírez, ayudante de campo del DT Omar Asad, habló con Ovación y dijo que nadie les ha comunicado si van a seguir o no en Godoy Cruz.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
David Ramírez junto a Omar Asad, el entreandor de Godoy Cruz hasta ahora.

Godoy Cruz descendió a la Primera Nacional y el panorama es muy poco claro respecto del futuro y sobre todo del cuerpo técnico encabezado por Omar Asad que dirigió los últimos tres partidos, y fue David Ramírez, ex jugador del Tomba y ayudante de campo del Turco, quien rompió el silencio.

David Ramírez habló sobre la continuidad en Godoy Cruz.

El ex volante habló con Ovación y aseguró: "Después de la angustia de haber perdido la categoría, la verdad es que estoy muy triste. Soy hincha y he sido parte de la historia de este club. Estamos esperando algo oficial sobre si seguimos no al frente de Godoy Cruz. Hay que esperar a las elecciones, porque sabemos que un sector no nos quiere, pero todo lo que nos hemos enterado fue por las redes sociales".

El Mago agregó: "Queremos saber qué va a pasar por una cuestión lógica. Hay que diagramar una pretemporada y ver el tema de los refuerzos. Sabemos que el plantel tiene que volver el 9 de diciembre y seguramente con un entrenador interino porque hasta que no se concreten las elecciones no van a nombrar a nadie"

"Sería bueno saber si tenemos chances con alguna de las listas en las elecciones", dijo Ramírez, quien quiere tener una revancha en la Primera Nacional: "Ojalá podamos volver a Mendoza, hacernos cargo del equipo nuevamente y tener una revancha. Nos gustaría tener una nueva oportunidad de trabajar y tener el tiempo que no tuvimos en estos tres partidos".

Para terminar, David Ramírez sentenció: "La Primera Nacional es un torneo muy competitivo y exigente, donde nos enfrentaremos con equipos duros. Nosotros queremos seguir, pero eso no depende de nosotros".

