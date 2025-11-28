David Ramírez y el futuro de Godoy Cruz: "Estamos esperando saber si seguimos o no"

David Ramirez. David Ramírez habló sobre la continuidad en Godoy Cruz.

El ex volante habló con Ovación y aseguró: "Después de la angustia de haber perdido la categoría, la verdad es que estoy muy triste. Soy hincha y he sido parte de la historia de este club. Estamos esperando algo oficial sobre si seguimos no al frente de Godoy Cruz. Hay que esperar a las elecciones, porque sabemos que un sector no nos quiere, pero todo lo que nos hemos enterado fue por las redes sociales".

El Mago agregó: "Queremos saber qué va a pasar por una cuestión lógica. Hay que diagramar una pretemporada y ver el tema de los refuerzos. Sabemos que el plantel tiene que volver el 9 de diciembre y seguramente con un entrenador interino porque hasta que no se concreten las elecciones no van a nombrar a nadie"