David Ramírez y el futuro de Godoy Cruz: "Estamos esperando saber si seguimos o no"

"Sería bueno saber si tenemos chances con alguna de las listas en las elecciones", dijo Ramírez, quien quiere tener una revancha en la Primera Nacional: "Ojalá podamos volver a Mendoza, hacernos cargo del equipo nuevamente y tener una revancha. Nos gustaría tener una nueva oportunidad de trabajar y tener el tiempo que no tuvimos en estos tres partidos".
Para terminar, David Ramírez sentenció: "La Primera Nacional es un torneo muy competitivo y exigente, donde nos enfrentaremos con equipos duros. Nosotros queremos seguir, pero eso no depende de nosotros".
La palabra de David Ramírez ayudante de campo de Omar Asad.