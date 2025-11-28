Franco Colapinto terminó último en la tanda de ensayos libres del Gran Premio de Qatar

circuito qatar Parte del circuito del Gran Premio de Qatar antes de iniciar las prácticas libres.

Los Hass, con Esteban Ocon y Oliver Bearman, fueron los más lentos y se ubicaron al final del orden de posiciones por no lograr un buen tiempo. Por encima de ellos, los Alpine, con Franco Colapinto y Pierre Gasly, se posicionaron en los lugares 18 y 17 respectivamente. Lo positivo para el argentino es que logró mantenerse a media décima de su compañero de la escudería francesa.

Los Sauber, con Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoletto, estuvieron apenas por encima de los Alpine, y las Ferrari, con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, no lograron meterse en el top ten de los más rápidos de los ensayos. Lando Norris aceleró con ajustes en boxes para salir de cuarto lugar mientras que Piastri procuró salir de la décima ubicación.

Restando escasos minutos para el final de la práctica, casi todos los equipos cambiaron al compuesto al blando, además de llenar sus tanques, procurando bajar sus marcas y prepararse para la clasificación de la carrera sprint.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1994414342628901212&partner=&hide_thread=false FP1: TOP 10



Piastri

Norris

Alonso

Sainz

Hadjar

Verstappen

Albon

Leclerc

Stroll

Antonelli #F1 #QatarGP pic.twitter.com/NINiUbqrGO — Formula 1 (@F1) November 28, 2025

Las ubicaciones se vieron alteradas ya que los tiempos de varios pilotos bajaron de cara a la qualy de la sprint. Al bajar la bandera a cuadros, Oscar Piastri registró una vuelta de 1:20: 924 quedando como líder y dejando segundo a su compañero de equipo Lando Norris, a media décima de distancia. Fernando Alonso (Aston Martin) sorprendió con el tercer lugar, Verstappen quedó sexto, mientras que Franco Colapinto quedó último en la práctica libre en el Gran Premio de Qatar. Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, se ubicó décimo octavo.

Horarios para Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar

Viernes 28

Clasificación sprint: desde las 14.30

Sábado 29

Carrera sprint: desde las 11.

Clasificación: comienza a las 15.

Domingo 30

Carrera: desde las 13.