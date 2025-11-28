Franco Colapinto terminó último en la tanda de ensayos libres del Gran Premio de Qatar

Franco Colapinto comenzó la acción del fin de semana del Gran Premio de Qatar con las prácticas libres en el Circuito Internacional de Lusail. En la única tanda de libres que se realizará en esta fecha de la Fórmula 1, el argentino terminó último en el puesto 20 y se prepara para la clasificación de la carrera sprint que se llevará a cabo este viernes desde las 14.30.
Liderazgo de los McLaren y altos tiempos para Franco Colapinto en las prácticas libres
Los primeros minutos de los ensayos libres, los pilotos salieron a la pista con neumáticos duros y Oscar Piastri (McLaren), Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaern) se ubicaron en los primeros puestos.
Sin embargo, transcurridos algunos minutos, George Russell marcó un buen ritmo y, con un tiempo de 1:22:165, se posicionó en el primer lugar. Verstappen quedó a dos décimas, en segundo lugar, e Isaac Hadjar (Racing Bulls) ocupó el tercer lugar promediando la media hora de práctica.
Los Hass, con Esteban Ocon y Oliver Bearman, fueron los más lentos y se ubicaron al final del orden de posiciones por no lograr un buen tiempo. Por encima de ellos, los Alpine, conFranco Colapinto y Pierre Gasly, se posicionaron en los lugares 18 y 17 respectivamente. Lo positivo para el argentino es que logró mantenerse a media décima de su compañero de la escudería francesa.
Los Sauber, con Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoletto, estuvieron apenas por encima de los Alpine, y las Ferrari, con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, no lograron meterse en el top ten de los más rápidos de los ensayos. Lando Norris aceleró con ajustes en boxes para salir de cuarto lugar mientras que Piastri procuró salir de la décima ubicación.
Restando escasos minutos para el final de la práctica, casi todos los equipos cambiaron al compuesto al blando, además de llenar sus tanques, procurando bajar sus marcas y prepararse para la clasificación de la carrera sprint.
Las ubicaciones se vieron alteradas ya que los tiempos de varios pilotos bajaron de cara a la qualy de la sprint. Al bajar la bandera a cuadros, Oscar Piastri registró una vuelta de 1:20: 924 quedando como líder y dejando segundo a su compañero de equipo Lando Norris, a media décima de distancia. Fernando Alonso (Aston Martin) sorprendió con el tercer lugar, Verstappen quedó sexto, mientras que Franco Colapinto quedó último en la práctica libre en el Gran Premio de Qatar. Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, se ubicó décimo octavo.
